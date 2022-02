La riconoscete? Ai suoi esordi era così, oggi è un’amatissima cantante

La riconoscete in questo scatto del passato? Era giovanissima ai suoi esordi, oggi è un’amatissima cantante.

Questo scatto risale a molti anni fa, quando la cantante era giovanissima ed era ai suoi esordi. Negli anni è un po’ cambiata, ma la bellezza la contraddistingue da sempre. Era solo un’adolescente quando c’è stato quel salto che l’ha portata pian piano verso il successo.

Nella foto la vediamo al Festival di Sanremo nel 2002, quando ha partecipato nella sezione ‘Giovani‘, vincendo. Ma prima ancora di arrivare sul palco della Kermesse, si era aggiudicata alcuni concorsi musicali. Oggi è una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale e nel corso della sua carriera si è impegnata anche nella conduzione e ha partecipato a diversi programmi televisivi come concorrente. Qui era giovanissima, ma molti tratti sono rimasti tali: guardando con attenzione la foto, la riconoscete?

La riconoscete? In questo scatto era giovanissima, oggi è una cantante molto amata

Come vi abbiamo accennato, nello scatto è fotografata una cantante molto amata. Con la sua musica da anni ci fa sognare e ovviamente cantare. Negli anni ha cambiato un po’ stile e anche look, dobbiamo dire. L’artista diventa col passare del tempo sempre più bella.

La foto in alto risale ad un momento molto importante per lei, quando ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2002, nella sezione Giovani. Aveva appena 15 anni ed era all’inizio dei suoi esordi come cantante. Ma prima della partecipazione alla kermesse, si era già aggiudicata alcuni concorsi musicali, tra cui L’Accademia della canzone di Sanremo. Vi sveliamo che allora, a Sanremo, ha trionfato con il brano ‘Doppiamente fragili’: adesso, avete capito chi è la cantante? Soprattutto l’avete riconosciuta? Crediamo proprio di sì!

Anna Tatangelo ha vinto Sanremo 2002 nella sezioni Giovani ed allora era veramente molto giovane, dato che aveva circa 15 anni. Nella sua carriera ha poi inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album d’inediti, vendendo oltre 1,6 milioni di dischi, ricevendo una ventina di certificazioni fra dischi d’oro e di platino. Ma la Tatangelo è anche un’ottima conduttrice, l’abbiamo vista nel 2021 al timone di Scene da un matrimonio ed è stata impeccabile!

Voi ricordate la cantante a Sanremo 2002?