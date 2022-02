Cade in studio a Uomini e Donne: “Ti sei fatta male?”, incidente sulle scale della passerella; cosa è successo.

Avete seguito la puntata di oggi, mercoledì 16 febbraio, di Uomini e Donne? Come sempre, la puntata si è divisa in una parentesi dedicata al trono Over ed una al trono Classico. Ma proprio nel bel mezzo della puntata c’è stato un piccolo incidente!

Una delle protagoniste della trasmissione è caduta proprio nel momento della sua entrata in scena, al termine della passerella per recarsi sulla sedia al centro dello studio. Scopriamo i dettagli di questo imprevisto.

Uomini e Donne, la corteggiatrice cade in studio: cosa è successo

“Benissimo! Entrata col botto!”. È con queste parole che una delle corteggiatrici di Luca Salatino ha voluto sdrammatizzare, dopo essere caduta proprio nello studio di Uomini e Donne. Si tratta di Camilla, che è inciampata sulle scale che si trovano al termine della passerella, proprio per raggiungere il centro dello studio: la corteggiatrice si è trovata inginocchiata per terra, tra la preoccupazione dei presenti.

“Ti sei fatta male?”, le chiedono ripetutamente Luca e Maria De Filippi, ma fortunatamente si è trattata di una piccola caduta. Ma non è stata l’unica “botta” per Camilla. Dopo l’esterna, infatti, Luca ha deciso di eliminarla, non avendo provato nulla: “È una bravissima e bella ragazza, ma non mi è scattato nulla”, ha spiegato il tronista, ammettendo di non voler fingere un interesse che non c’è. La napoletana ha accettato la decisione di Luca, confermando il poco feeling creatosi durante la loro uscita.

Per quanto riguarda le cadute a Uomini e Donne, in tanti ricorderanno che quelle scale hanno fatto un’altra vittima, circa un anno fa. Si tratta di Gemma Galgani, che lo scorso marzo è caduta proprio nello stesso punto e, proprio come Camilla, ha sbattuto le ginocchia a terra. In quel caso, la dama torinese lasciò lo studio per alcuni minuti per essere medicata, poiché sanguinava.