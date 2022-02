Lui è il fidanzato di Matilde Gioli, si chiama Alessandro Marcucci, sono da poco andati a vivere insieme: sapete lui che lavoro fa?

Matilde Gioli è una delle attrici protagoniste dell’amatissima serie televisiva, Doc-Nelle tue mani. Interpreta il personaggio di Giulia Giordano nella serie televisiva che attualmente sta andando in onda con la sua seconda stagione. In attesa della messa in onda in prima serata di un nuovissimo episodio di questa nuova stagione, siamo andati a curiosare un po’ nella vita dei personaggi protagonisti della nota serie. Di origini milanesi, Matilde Gioli è divenuta famosa nel mondo televisivo come attrice quando ha recitato ne “Il Capitale Umano”, film diretto da Paolo Virzì nel quale ha vestito i panni di Serena Ossola. L’esordio le ha aperto la strada del successo. Ma come si dice, fortunati sul lavoro e sfortunati in amore? Beh, non è questo il caso della bellissima attrice. Ad oggi vive una bellissima storia d’amore con il suo attuale fidanzato, Alessandro Marcucci.

I due sono da poco andati a vivere insieme. Matilde ha deciso di trasferirsi a Roma insieme ad Alessandro per cominciare una nuova vita insieme, e magari chissà creare anche una bellissima famiglia. Ma che lavoro fa il fidanzato di Matilde Gioli? Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Che lavoro fa il fidanzato di Matilde Gioli?

Da un punto di vista professionale, Matilde Gioli ed il suo fidanzato Alessandro Marcucci provengono da due mondi molto diversi. Il destino però, grazie proprio alle loro due professioni, quel giorno ha messo entrambi sullo stesso cammino. Vi domanderete, ma che lavoro fa il fidanzato di Matilde Gioli? Ve lo diciamo subito.

Alessandro Marcucci è un insegnante di equitazione, grande amante degli animali ed in generale della natura. I due si sono conosciuti a Roma, nella città natale di lui. Sapete come è andata? Matilde si trovava lì per registrare la primissima puntata di Doc-Nelle tue mani. Durante la pausa dalle registrazioni, Matilde cercava qualcosa di piacevole da fare in città. Fu così che trovò online il numero di Alessandro, organizzatore di escursioni a cavallo. Il loro fu un incontro si può dire, fu fortuito, ma da quel momento.. Dopo quella gita a cavallo, i due non si sono più separati.