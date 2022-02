“Un fulmine a ciel sereno”: il dramma vissuto da Ilaria D’Amico

Parole da brividi quelle di Ilaria D’Amico, che alla rivista F raccontò il dramma della morte della sorella avvenuta a settembre 2020.

E’ stata per diversi anni il volto di Sky Sport nelle trasmissioni dedicate al campionato di serie A ed a quello della Champions League, ma a partire dal 2020 la giornalista sportiva Ilaria D’Amico ha deciso di lasciare il mondo del calcio. Una scelta a cui pensava già da tempo, ma verso cui il dramma vissuto due anni fa l’ha spinta ulteriormente.

Come sappiamo, esattamente il 5 settembre di quell’anno venne a mancare sua sorella Catia a causa di una brutta malattia: “Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. Era già da un po’ che volevo cambiare. Catia mi ha dato la spinta per farlo davvero”, rivelò al settimanale F.

Una perdita dolorosissima che inevitabilmente ha segnato la vita della giornalista. Nell’intervista, la D’Amico racconta del momento in cui a Catia fu diagnosticato il tumore che l’ha portata via nel giro di un anno e mezzo.

Ilaria D’Amico racconta il dramma affrontato: “Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità”

Di 12 anni più grande della sorella, Catia aveva scoperto di essere malata a gennaio 2019: “Un tumore brutto nell’area dell’intestino. La diagnosi è stata un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo. Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se ne è andata in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con lei”.

Un dolore così grande non può non avere effetti: quanto accaduto ha spinto Ilaria a guardarsi dentro e a cambiare alcune prospettive. “Quando giravo con lei per ospedali ho sentito l‘urgenza di occuparmi di temi di servizio, di tornare a raccontare cosa siamo oggi. Così quando è arrivata la proposta di Sky per una prima serata di attualità tutto ha preso forma”, racconta.

Il dramma vissuto l’ha portata a dei cambiamenti non solo riguardo al lavoro, ma anche al suo modo di affrontare la vita: “Oggi do meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia”.

Una confessione molto toccante in cui la nota giornalista è riuscita a trasmettere tutto l’amore per la cara sorella scomparsa.