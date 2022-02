Una vera e propria decisione clamorosa durante il suo percorso a Vite al Limite: non era mai successo niente di simile, davvero pazzesco!

Nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite, c’è da ammetterlo, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissime storie e di assistere a tantissimi colpi di scena, ma quello che vi stiamo per raccontare è davvero clamoroso.

Leggi anche –> Vite al Limite: ricordate Ryan Wagner? Pesava 325kg, il drammatico epilogo della sua storia lascia tutti senza fiato

Protagonista della nona stagione di Vite al Limite, la paziente del dottor Nowzaradan non ha mai perso occasione di poter ribadire al chirurgo iraniano quanto fosse fortissima la sua volontà di ritornare in forma. Con un peso iniziale di 268 kg, infatti, la trentaseienne della Florida non aveva delle condizioni di salute affatto favorevoli. E questo, purtroppo, non le consentiva di svolgere nemmeno una vita normale. Cos’è accaduto, però, durante il suo percorso? Beh, un vero e proprio colpo di scena. A pochi passi dall’incredibile traguardo che si era prefissata di raggiungere, la donna ha preso una vera e propria decisione clamorosa. Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Una cosa, però, ci teniamo a specificarla: una cosa simile non era mai accaduta prima di quel momento. Scopriamo i dettagli insieme.

Leggi anche –> Vite al Limite, che fine ha fatto oggi Julius T Clark? Pesava 400 kg: clamoroso!

Vite al Limite, decisione clamorosa! Un colpo di scena clamoroso

A quanti colpi di scena abbiamo assistito nel corso di queste edizioni di Vite al Limite? Decisamente tantissimi! Una cosa del genere, dobbiamo ammetterlo, non era mai successo prima. Stiamo parlando proprio della storia di Melissa Marescot, trentaseienne della Florida che pesava 268 kg. Seppure sia entrata a far parte della clinica di Houston con l’esigenza di ritornare in forma, non ha saputo centrare alla grande il suo obiettivo.

Leggi anche –> Sfoggia una forma fisica da urlo dopo Vite al Limite: sarà sconvolgente vederlo com’era prima

Durante tutto il suo percorso in clinica, infatti, Melissa è riuscita a dimagrire soltanto 69 kg. E, seppure sia un risultato poco soddisfacente, aveva ugualmente ottenuto il lasciapassare per l’intervento chirurgico. Sapete, però, cosa ha fatto? Ebbene. La Marescot non soltanto ha scelto di non operarsi più, ma ha anche deciso di abbandonare per sempre il programma. Insomma, una vera e propria decisione clamorosa. E che ha lasciato tutti senza parole.

Vi piacerebbe avere qualche notizia in più su di lei?