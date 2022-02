Vite al Limite, che fine ha fatto oggi Julius T Clark? Pesava 400 kg: clamoroso!

Julius T Clark è stato uno dei pazienti del dottor Nowzaradan a Vite al Limite, ma che fine ha fatto oggi? Pesava 400 kg: clamoroso!

È stato uno dei protagonisti indiscussi di Vite al Limite, Julius T Clark. Paziente del dottor Nowzaradan nel corso dell’ottava stagione del programma, il trentaduenne ha saputo facilmente conquistare l’attenzione del pubblico su di sé. Tanto è vero che, ad oggi, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi.

Al momento della sua partecipazione a Vite al Limite, il giovane Julius aveva soltanto 32 anni, ma un disperato bisogno di ritornare in forma. Fortemente attaccato al cibo, il buon Clark si è presentato al cospetto del dottor Nowzaradan con un peso che superava i 400 kg. Una situazione davvero drammatica, da come si può chiaramente comprendere. E che condizionava fortemente la sua vita. Oltre ai chili di troppo, infatti, a rendere difficili le sue giornate e la sua quotidianità vi era anche un grosso linfedema sulla gamba che non gli permetteva una perfetta mobilità. Insomma, una tragedia! Ed è proprio questo che ha spunto il giovane Clark a chiedere aiuto al dottor Now.

Che fine ha fatto Julius Clark dopo Vite al Limite? Cosa sappiamo oggi

Tra i tantissimi pazienti che si sono alternati nella clinica di Houston, Julius T Clark è tra coloro che hanno saputo regalare un percorso davvero da togliere il fiato. Al momento della sua partecipazione, il giovane trentaduenne pesava ben 404 kg ed aveva un disperato bisogno di ritornare in forma. Ci è riuscito? Altroché! Sin dalla sua prima visita e dall’inizio del suo percorso, il buon Clark ha rispettato per filo e per segno il percorso impostogli dal dottor Nowzaradan. E, in men che non si dica, ha saputo registrare dei traguardi impressionanti.

Sapete, infatti, quanto è riuscito a dimagrire? Quasi 200 kg! Insomma, un record imbattibile. Da un massimo di 404 kg, infatti, Julius è riuscito a pesare ben 223 kg. Cosa sappiamo su di lui oggi? Purtroppo, poco e nulla! Sembrerebbe, infatti, che il giovane Clark non sia sui social. Da quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che si sia trasferito ad Houston insieme alla sua fidanzata Jessica e che stia continuando a dimagrire.

Vi piacerebbe avere qualche notizia in più su di lui?