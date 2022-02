Gf Vip, “Sono fidanzato, non scrivermi più”: l’ex concorrente mette le cose in chiaro attraverso il suo canale Instagram.

Manca sempre meno alla finalissima del GF Vip 6. Si tratta dell’edizione più lunga della storia del reality show, che si concluderà lunedì 14 marzo 2022. I colpi di scena, nella casa, sono all’ordine del giorno, ma anche all’esterno succede di tutto!

Ad attirare l’attenzione dei telespettatori, nelle ore scorse, è stato un messaggio apparso sul profilo Instagram di uno degli ex concorrenti. Un messaggio molto chiaro, che farà piacere ad una delle vippone ancora in casa. Scopriamo i dettagli!

GF Vip, arriva il messaggio dell’ex concorrente: “Sono fidanzato, non scrivermi più”

Amore a non finire nella casa del GF Vip 6. Nel corso di questa edizione del reality, infatti, sono nate diverse storie d’amore: continueranno anche al termine della trasmissione? Staremo a vedere! Nel frattempo, uno degli ex concorrenti ha lanciato un messaggio ben preciso.

“Sono fidanzato, non scrivermi più”. Questa la risposta di Biagio D’Anelli ad uno dei messaggi ricevuti in direct, attraverso il box domande su Instagram. Qualcuno, infatti, ha scritto “Manchi” proprio all’ex concorrente del GF Vip, che ha voluto però mettere le cose in chiaro. Biagio, infatti, si sente assolutamente fidanzato con Miriana Trevisan, conosciuta proprio nella casa più famosa della tv. Una storia che, a quanto pare, continuerà anche quando la showgirl uscirà dal programma:

Parole importanti, quelle di Biagio, che senza dubbio farebbero piacere a Miriana, che non nasconde di essere davvero coinvolta. Non possiamo che augurare il meglio a questa coppia!

Le coppie del GF Vip 6

Oltre a quello tra Miriana e Biagio, sono nati tanti amori nella casa: da quello tra Manuel e Lulù a quello tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, che sono ancora insieme fuori dalla casa. C’è poi la storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, precedentemente legata a Gianmaria. Senza dimenticare, ovviamente, la “chimica artistica” tra Soleil e Alex Belli, al momento intenzionato a riconquistare la moglie Delia Duran. Insomma, love is in the air al GF Vip!