Michelle Hunziker, quella confessione su Eros Ramazzotti che fa sognare tutti

Michelle Hunziker si lascia andare ad una confessione su Eros Ramazzotti che fa sognare tutti i loro ammiratori: incredibile.

Quello che ci è stato regalato nel corso della prima puntata di ‘Michelle Impossibile’ dalla splendida Michelle Hunziker ed il suo ex marito Eros Ramazzotti, diciamoci la verità, è uno di quei momenti che difficilmente dimenticheremo. A distanza di 20 anni dalla loro ultima apparizione insieme su di un palco, i due sono ritornati a condividere lo stesso spazio. Ed, ovviamente, le stesse emozioni.

Leggi anche –> Chi è L’hairstylist di Michelle Hunziker e Ilary Blasi?

Sapevamo tutti che ‘Michelle Impossibile’ avrebbe regalato dei momenti davvero magici e dei veri e propri colpi di scena e, in effetti, è stato proprio così. Tra i tantissimi ospiti che si sono alternati nel corso della prima puntata, c’è stato anche lui: Eros Ramazzotti. Proprio colui che ha sposato nel lontano 1998 e che l’ha resa mamma per la prima volta nel 1996, è stato tra coloro che ha reso unica ed indimenticabile la prima serata del suo woman show. Sul palco, Michelle ed Eros sono apparsi in perfetta sintonia. E tra baci ‘rubati’, risate’ musica e molto altro ancora, la coppia ha fatto sognare milioni e milioni di telespettatori. E, sia chiaro, non sono stati unici ad averlo fatto. Nel corso di una sua intervista al settimanale ‘F’ di un po’ di tempo fa, la conduttrice svizzera si è lasciata andare ad una confessione sul suo ex marito, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Leggi anche –> Opere d’arte e una terrazza pazzesca: ecco com’è fatta la favolosa casa di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, la confessione su Eros Ramazzotti fa sognare: le sue parole

Credete al colpo di fulmine? Fareste bene a farlo perché Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ne sono l’esempio lampante. I due, come tutti sapete, sono convolati a nozze nel 1998. E, dopo quasi 10 anni dal loro si, si sono detti addio per via delle circostanze dell’epoca. Sapete, però, come si sono conosciuti? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la conduttrice svizzera nel corso di una sua intervista al settimanale ‘F’.

Leggi anche –> Dopo la fine della relazione, Michelle Hunziker decide di cambiare look: mai vista così?

Sulle pagine del noto giornale, la Hunziker ha spiegato come ha sempre pensato che nella sua prima vita ci fossero state tutte coincidenze incredibili. E, proprio sul suo ex marito Eros Ramazzotti, si è lasciata andare ad una confessione del tutto inaspettata. “A 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora Eros Ramazzotti. Mia madre diceva: ‘Ma questa è matta’”, ha detto. Una rivelazione davvero dolcissima, quindi. E che, soprattutto, fa sognare tutti i loro ammiratori nel ricordare quanto il loro amore fosse immenso, puro e genuino.

Vi sono piaciuti sul palco di ‘Michelle Impossible’?