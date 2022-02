Dopo la fine della relazione, Michelle Hunziker decide di cambiare look: mai vista così?

La chioma lunga e bionda ha accompagnato Michelle Hunziker per anni fino a pochi mesi fa: il nuovo look è incantevole, guardate un po’!

A guardare le foto social di Michelle Hunziker si resta sempre un po’ stupiti: la bellissima conduttrice tra i volti di punta di Mediaset sembra sempre la ragazza poco più che ventenne che conquistò l’Italia nei primi anni ’90.

Seguita da oltre 5 milioni di follower, l’ex modella di origini svizzere è solita condividere con i fan scatti e video della sua quotidianità personale e lavorativa. Proprio tramite i social, stiamo vedendo in questi giorni alcuni dei preparativi per Michelle Impossible, prossimo programma tv che da metà febbraio la vedrà protagonista su Canale 5 insieme a Michela Giraud e Katia Follesa.

Una novità che arriva proprio in un periodo di rinnovamento per lei, reduce dalla lunga relazione con Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie più piccole Sole e Celeste. Lo scorso gennaio i due hanno annunciato la loro separazione con grande dispiacere da parte dei fan.

Ad ogni modo, ora la Hunziker è pronta a lanciarsi con l’entusiasmo di sempre in una nuova avventura televisiva e, come spesso accade alle donne, ha deciso di accompagnare questa nuova fase della sua vita con un look di capelli diverso. Avete visto il suo nuovo taglio?

Michelle Hunziker ci dà un taglio: il nuovo look le dona moltissimo

Circa un paio di mesi fa, Michelle ha detto addio ai capelli lunghi e si è mostrata con un taglio corto con riga centrale stravolgendo l’immagine con cui eravamo abituati a vederla.

Nelle ultime settimane ha poi optato per un caschetto asimmetrico con maxi frangia laterale che ha subito raccolto molti consensi. Lisci o ondulati, i suoi capelli le hanno così regalato uno stile decisamente fashion che proprio in questi giorni è stato ridefinito dalla sua parrucchiera di fiducia Alessia Solidani. Sarà così che la vedremo quindi nel suo nuovo show per la cui partenza manca davvero pochissimo.

E voi siete pronti per seguire la bravissima Michelle nel suo nuovo programma?