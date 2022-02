Anticipazioni della puntata di Verissimo di Domenica 20 Febbraio: in studio una coppia ‘rivale’ della tv, poi l’amatissima showgirl.

Avete già preso impegni per questa Domenica pomeriggio? Ci auguriamo vivamente di no: i programmi in onda a partire dalle ore 14 su Canale 5 saranno davvero imperdibili. Non soltanto ci sarà Amici, ma anche una nuova puntata di Verissimo.

Anche voi non vedete l’ora di vedere Silvia Toffanin al timone di Striscia la notizia, vero? A partire da Lunedì 21 fino a Sabato 26 Febbraio, l’amatissima conduttrice di Verissimo farà compagnia Ezio Greggio nella conduzione del famoso tg satirico. Prima di vederla in queste nuove vesti, però, la splendida Silvia non può assolutamente mancare al suo appuntamento della Domenica pomeriggio col suo programma. Ieri, sabato 19 Febbraio, abbiamo visto alternarsi degli ospiti impressionanti nello studio televisivo di Cologno Monzese, quali sono invece le anticipazioni di Domenica 20 Febbraio? Ebbene. Leggendole sul sito di Mediaset Play, abbiamo appreso che si alterneranno degli ospiti davvero fantastici. Bando alle ciance, scopriamo tutti i nomi bomba di questa puntata.

Leggi anche –> “Tanto tempo da sola…”: Vanessa Incontrada commuove tutti a Verissimo

Verissimo, puntata del 20 Febbraio: le anticipazioni e tutti gli ospiti

Se pensavate di aver visto tutto in queste puntate di Verissimo, vi sbagliate di grosso! L’appuntamento di Domenica 20 Febbraio che andrà in onda tra qualche ora sarà talmente imperdibile e ricco di ospiti che vi lascerà davvero a bocca aperta. Scopriamo qualche cosa in più.

Quali sono le anticipazioni della puntata di Verissimo di oggi, Domenica 20 Febbraio? Assisteremo a dei colpi di scena incredibili, guardate qui:

Emma: reduce dal suo successo sul palco del Festival di Sanremo, la cantante ed ex vincitrice di Amici racconterà le sue emozioni e i suoi prossimi progetti. Proprio recentemente, oltre al suo impegno ad X-Factor, la Marrone è stata impegnata con le riprese di un nuovo film di cui sarà protagonista indiscussa;

Leggi anche –> In molti se lo chiedono: quanti fratelli ha Emma Marrone?

Fiordaliso: l’amatissima cantante non sarà affatto da sola in studio, bensì sarà dolcemente accompagnata dal suo papà;

l’amatissima cantante non sarà affatto da sola in studio, bensì sarà dolcemente accompagnata dal suo papà; Ezio Greggio: in attesa di poterli vedere in coppia a partire da Lunedì 21 Febbraio, il conduttore di Striscia si racconterà alla padrona di casa. E lo farà come mai prima d’ora;

in attesa di poterli vedere in coppia a partire da Lunedì 21 Febbraio, il conduttore di Striscia si racconterà alla padrona di casa. E lo farà come mai prima d’ora; Belen Rodriguez: dopo Teo Mammuccari, anche l’amatissima showgirl, nonché attuale conduttrice de Le iene, sarà ospite di Silvia Toffanin. Secondo voi, spiegherà cosa sta accadendo con Stefano?;

dopo Teo Mammuccari, anche l’amatissima showgirl, nonché attuale conduttrice de Le iene, sarà ospite di Silvia Toffanin. Secondo voi, spiegherà cosa sta accadendo con Stefano?; Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe: ci sarà anche la coppia ‘rivale’ della tv in studio da Silvia Toffanin. Perché ‘rivale’? La risposta è semplicissima: al GF Vip sembrerebbe che abbiano sempre pensieri contrastanti. Ed è proprio questo quello che le rende uniche.

Questo è soltanto un piccolo pezzo di quello che accadrà a Verissimo oggi! Per tutto il resto, non ci resta che seguire la puntata.