Dopo 90 giorni per innamorarsi è successo un colpo di scena davvero inimmaginabile: forse non tutti lo sanno, ma…

A distanza di anni dalla messa in onda della prima puntata di 90 giorni per innamorarsi, il programma continua ad essere uno dei più seguiti di Real Time. Concentrato sulle avventure di due ragazzi che si incontrano ed iniziano una splendida storia d’amore, il docu-reality spiega cosa succede per i prossimi 90 giorni dal loro primo incontro. E, soprattutto, se decidono di sposarsi oppure no.

Nel corso di tutte queste edizioni 90 giorni per innamorarsi, il pubblico del programma ha avuto la possibilità di affezionarsi a tantissime coppie. È proprio per questo motivo che, ad oggi, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbiano fatto alcune di loro. A catturare maggiormente l’attenzione di tutti, sono stati proprio loro. Stiamo parlando di Brittany e Yazan. Lei americana e lui originario della Giordania, i due giovanissimi piccioncini hanno dato vita ad una splendida storia d’amore. Cosa è successo, però, dopo il programma? Forse non tutti lo sanno, ma è accaduto un colpo di scena davvero inimmaginabile. Scopriamo insieme cos’è esattamente successo.

Dopo 90 giorni per innamorarsi è accaduto un colpo di scena inimmaginabile: cos’è successo

La storia d’amore tra Brittany e Yazan è stata tra quelle che ha saputo riscuotere un’attenzione particolare. Sono davvero tantissimi, infatti, i telespettatori di 90 giorni per innamorarsi che vogliono sapere qualche cosa in più sui due giovanissimi protagonisti del programma. Ad oggi, infatti, sono ancora insieme? Sin da subito, sia Brittany e Yazan sembravano seriamente intenzionati a fare il grande passo, ma cos’è successo? Ebbene. Un colpo di scena davvero inimmaginabile!

Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che, seppure il bel Yazan abbia fatto la proposta di matrimonio alla sua Brittany, la giovane americana abbia deciso di non accettare, interrompendo quindi la sua storia d’amore. Cos’è successo dopo? A quanto pare, dopo tantissimi alti e bassi, i due si sono detti addio per sempre. Ad oggi, ognuno di loro ha intrapreso una strada completamente differente dall’altro.

A quanto pare, infine, sembrerebbero essere entrambi single. Vi piacevano?