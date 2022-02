È Donna in Beautiful, ma sapete chi è il marito dell’attrice? Meravigliosi insieme

È Donna nella soap opera Beautiful, ma sapete chi è il marito dell’attrice? Meravigliosi insieme.

Beautiful, di nome e di fatto. I protagonisti della soap opera più seguita al mondo sono, infatti, davvero bellissimi. Prime tra tutte le sorelle Logan, protagoniste della soap sin dalla prima puntata della serie. La terza figlia di Stephen e Beth Logan è Donna, che dal 2006 è interpretata dalla meravigliosa Jennifer Gareis.

L’attrice ha interpretato la sorella di Brooke in base fissa per diversi anni, alternati ad alcuni periodi in cui è apparsa saltuariamente. La vita privata del suo personaggio è piuttosto turbolenta, proprio come tutti i protagonisti della soap, ma cosa sappiamo dell’attrice? Sapete chi è la sua dolce metà? Sono sposati dal 2010!

Beautiful, lei è Donna Logan: sapete chi è il marito dell’attrice?

Brooke Logan è la protagonista assoluta di Beautiful, ma anche le sorelle Katie e Donna ne hanno combinate di tutti i colori nel corso di questi 35 anni! A vestire i panni di Donna Logan, sorella minore di Brooke. Tra le varie storie d’amore vissute nella soap, Donna è stata anche la moglie del protagonista assoluto della serie, Eric Forrester. Una vita sentimentale turbolenta per la Logan, ma è lo stesso per l’attrice che veste i suoi panni?

Ebbene, la risposta è no! Jennifer Gareis è felicemente legata al suo compagno Bobby Ghassemieh, che ha sposato nel 2010. Dal loro amore sono nati due figli, Gavin Blaze Gareis Ghassemieh, nato l’11 giugno 2010, e Sophia Rose Gareis Ghassemieh, nata il 29 giugno 2012. Qualche giorno fa, in occasione del San Valentino, l’attrice ha condiviso un bellissimo scatto in compagnia della sua dolce metà:

“Grata per il mio amorevole marito e per la nostra meravigliosa famiglia che ogni giorno è al mio fianco”, ha scritto la Gareis come didascalia al post, che ha ottenuto il pieno di likes e commenti. E voi, avevate mai visto il marito della bellissima “Donna Logan”? Non perdetevi le prossime puntate di Beautiful perché le anticipazioni sono davvero scoppiettanti.