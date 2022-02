GF Vip, colpo di scena tra Jessica e Barù: cosa è successo durante la festa che si è tenuta ieri sera, come ogni sabato.

Una serata movimentata, quella di ieri sera al GF Vip. Come ogni sabato sera, i concorrenti hanno organizzato un party, con tanto di trucchi e costumi di scena. Un party durante il quale è successo davvero di tutto, a partire dal bacio scattato in giardino tra Soleil Sorge e Delia Duran. Ma ci sono novità anche per quanto riguarda i “Jerù”.

È così che i fan chiamano la coppia-non coppia formata da Jessica Selassié e Barù. Tra i due è nata una bella amicizia, che, per volere di lui, non è sfociata in altro. Nelle ultime ore, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. E durante la festa…

Jessica e Barù sempre più vicini: cosa è successo nella casa del GF Vip

Jessica e Barù, semplice amicizia o qualcosa in più? Sin dall’inizio, la principessa non ha mai nascosto l’interesse nei confronti del nipote di Costantino della Gherardesca, che, però, non ha mai ricambiato. Nonostante abbia sempre speso belle parole per la coinquilina, ha più volte specificato di non voler alcuna storia in casa. Nelle ultime ore, però, tutti hanno notato un cambiamento. Sia i concorrenti in casa che i telespettatori hanno notato che Jessica e Barù sono sempre più inseparabili: durante il giorno passano molto tempo insieme, dalla colazione al pranzo, scambiandosi gentilezze come massaggi e pedicure. E, durante la festa di ieri, il feeling è cresciuto ancora di più!

I due concorrenti sono stati quasi sempre insieme durante il party, ballando insieme e scambiandosi sguardi e battutine. Per la gioia di tantissimi fan, che da settimane sperano in un riavvicinamento. Nessun bacio, però, tra di loro. Per molti è dovuto alla difficoltà di Barù di lasciarsi andare davanti alle telecamere, essendo contrario alle “ship” nei reality. Ma c’è anche chi pensa che il gieffino stia solo giocando e non sia realmente attratto da Jessica. Come andrà a finire?

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire le novità. Ricordiamo che Barù è in nomination e, domani sera, potrebbe lasciare ufficialmente la casa.