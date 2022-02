Com’è cambiata Vanessa Incontrada negli anni: spunta una vecchia foto dell’amatissima conduttrice ed attrice.

La stiamo vedendo in tv nei panni di Fosca Innocenti, un vice questore di Arezzo protagonista della nuova fiction di Canale 5. Parliamo di Vanessa Incontrada, una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. Attrice e conduttrice apprezzatissima, oggi l’artista spagnola ha 43 anni, ma ricordate com’era agli inizi della sua carriera?

Per chi non la ricordasse, vi mostriamo una foto risalente a quasi 20 anni fa. Era il 2003 quando la Incontrada era al Festival di Cannes per il film Il cuore altrove di Pupi Avati. Siete curiosi di vedere come è cambiata negli anni? Siete nel posto giusto.

Vanessa Incontrada, com’è cambiata negli anni: spunta una foto di quasi 20 anni fa

Oggi Vanessa Incontrada è una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo, ma la ricordate agli inizi della sua carriera. La showgirl spagnola ha debuttato nella tv italiana nel 1998, quando ha esordito nella trasmissione Super, di Italia 1. Da lì l’inizio di una carriera stellare per lei, che è amatissima da uomini e donne. Siete curiosi di vedere com’è cambiata negli anni? Ecco uno scatto risalente al 2003:

Eh si, una bellezza davvero rara quella di Vanessa e, soprattutto, naturale: qualcosa di raro, al giorno d’oggi, nel mondo della tv. E voi, ricordate le prime apparizioni della splendida showgirl in tv?

Fosca Innocenti, trama e curiosità della fiction

La terza puntata della serie tv con Vanessa Incontrada andrà in onda venerdì 25 febbraio su Canale. Le anticipazioni promettono tantissimi colpi di scena. L’attrice veste i panni di Fosca Innocenti, un vicequestore con un dono particolare: l’olfatto che le permette di scovare indizi e risolvere casi intricati. La serie, girata tra Arezzo e Roma, sta appassionando i telespettatori, non solo per le indagini ma anche per il rapporto tra la protagonista e Cosimo, interpretato da Francesco Arca. Che evoluzione avrà questo legame? Appuntamento venerdì in prima serata, su Canale 5.