E’ tornata in tv: “Ho pianto, lo desideravo”, l’attrice si racconta a cuore aperto

E’ tornata in tv, protagonista della serie tv di successo: “Ho pianto, lo desideravo”, l’amatissima attrice si racconta a cuore aperto.

“È stata una gioia tornare in tv con una serie deliziosa, interessante e fresca come questa”. Con queste parole, l’amatissima attrice parla del suo ritorno in tv, protagonista di una delle fiction più amate del momento. ”

“Da tempo era mio desiderio tornare a fare televisione, ma con un prodotto che ne valesse la pena”, ha raccontato l’attrice intervistata da Fanpage.it., “”Ho fatto questo provino con attenzione, serietà e interesse e lì speri, auspichi, ti trema il cuore”. Scopriamo i dettagli.

L’attrice si racconta a cuore aperto: “È stata una gioia tornare in tv”

State seguendo Fosca Innocenti, la nuova serie tv con Vanessa Incontrada, in onda il venerdì sera su Canale 5? Ebbene, tra i personaggi più amati della serie c’è lei, Bice. Ma l’avete riconosciuta? Si tratta di Giorgia Tasselli, l’indimenticabile tata di Casa Vianello. E proprio dopo aver lavorato per anni accanto a persone meravigliose come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, l’attrice cercava un’occasione giusta per tornare in tv.

“Mi chiama la mia agente e mi comunica che ero stata presa per interpretare Bice. Forse con gli anni la sensibilità aumenta, ma sono scoppiata a piangere di gioia”, ha rivelato la Tasselli a Fanpage.it, sottolineando l’emozione con cui ha affrontato questo provino.

Parole meravigliose anche per Vanessa Incontrada, protagonista della serie nel ruolo del vicequestore di Arezzo Fosca: “È un’attrice molto amata. È intelligente, simpatica, spiritosa, ironica, una persona che sento viva, solida, che non sgomita.” Con lei, ammette Giorgia, si è creato un rapporto molto bello e rivela un dolce retroscena sulla sua mamma che non c’è più: “La adorava. Tante volte mi sono detta: “Ma tu guarda, se soltanto sapesse che sto lavorando con Vanessa”. Farà il tifo per noi ovunque si trovi.”

Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire cosa accadrà nella terza puntata della serie tv: l’appuntamento è per venerdì 25 febbraio 2022, in prima serata su Canale 5. Non mancate!