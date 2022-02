Interpreta Quinn in Beautiful, ma sapete chi è il marito dell’attrice? Bellissimi insieme

Interpreta Quinn nella soap opera Beautiful, ma sapete chi è il marito dell’attrice? Bellissimi insieme.

È una delle protagonista assolute di Beautiful. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, Quinn Fuller è riuscita a farsi perdonare da Eric Forrester e tra di loro tornerà il sereno. Che però non durerà a lungo: la donna sarà protagonista di un tradimento shock! Ma se la vita sentimentale di Quinn è piuttosto turbolenta, si può dire lo stesso dell’attrice che la interpreta?

Il personaggio, entrato nella soap dal 2013, è interpretato dalla bellissima Rena Sofer. Siete curiosi di scoprire chi è suo marito? Eccoli insieme, sono meravigliosi.

In Beautiful è Quinn Fuller, ma avete mai visto il marito dell’attrice?

Quinn è una delle protagoniste assolute di Beautiful. La mamma di Wyatt Spencer, soprattutto negli ultimi anni, è diventato un personaggio centrale nella soap, soprattutto perché è la donna del protagonista assoluto, Eric Forrester, fondatore della Forrester Creations. Tra loro ci saranno tanti colpi di scena, ma oggi parliamo della vita sentimentale dell’attrice che dà il volto a Quinn.

Si tratta della meravigliosa Rena Sofer, che, a differenza di Quinn, vive una storia d’amore che prosegue a gonfie vele. L’attrice americana è sposata dal 2003 con il regista Sanford Bookstaver, dal quale ha avuto un figlio: in precedenza Rena ha avuto due figli dal primo marito, l’attore e compagno di set nella serie TV General Hosptal, Wally Kurth.

Con l’attuale marito, la storia è davvero incredibile: i due, infatti, dopo essersi sposati nel 2001, hanno divorziato nel 2017, per poi ritrovarsi qualche anno dopo, più innamorati che mai. In occasione del San Valentino, qualche giorno fa, la Sofer ha condiviso delle immagini dolcissime in compagnia delle sua metà, a cui ha dedicato bellissime parole. “Il tuo amore e il tuo supporto per me ti rendono il mio amore perfetto”, ecco uno degli scatti condivisi sui social:

Eh si, davvero una coppia incantevole. Voi conoscevate i dettagli della vita privata della bellissima Rena Sofer?