È Wyatt in Beautiful, ma sapete chi è la moglie dell’attore? La conosciamo benissimo

È Wyatt in Beautiful, ma sapete chi è la moglie dell’attore che interpreta il figlio di Bill Spencer? La conosciamo benissimo.

I colpi di scena, in Beautiful, non mancano mai, soprattutto per quanto riguarda le storie d’amore dei protagonisti! La vita sentimentale dei Forrester e dei loro amici/nemici sono costellate di intrighi, tradimenti, ritorni di fiamma e improvvise rotture. Ma è cosa sappiamo delle relazioni degli attori?

Ebbene, fortunatamente, la gran parte dei protagonisti di Beautiful ha una vita sentimentale che prosegue alla grande. È il caso di Darin Brooks, che dal 2013 veste i panni di Wyatt, il figlio di Bill Spencer. Ebbene, sapete chi è la moglie del famoso attore? La conosciamo bene, anche lei è famosissima!

In Beautiful interpreta Wyatt Spencer, ma sapete chi è la moglie dell’attore? Ha recitato anche lei nella soap

Wyatt è uno dei protagonisti di Beautiful: il figlio di Bill Spencer e fratello di Liam da diversi anni è al centro delle trame della soap, dove ha vissuto diverse storie d’amore turbolente, come tutti i protagonisti! Ma cosa sappiamo della vita privata dell’attore? Ad interpretare il giovane Spencer è Darin Brooks, attore statunitense che ha recitato anche in Il tempo della nostra vita e Blue Mountain State. È proprio sul set di quest’ultima serie che ha conosciuto quella che è poi diventata sua moglie!

Si tratta dell’attrice Kelly Kruger, che ha conosciuto nel 2010 e sposato nel 2016. E, proprio a inizio febbraio 2022, i due sono diventati genitori della piccola Gemma Wynter Brooks, nata a distanza di circa tre anni dalla primogenita, Everleigh Jolie Brooks. Una famiglia meravigliosa, che spesso si mostra insieme sui social:

Ma i fan di Beautiful avranno notato che la bella Kelly è un volto conosciuto della soap. L’attrice, infatti, è apparsa nel ruolo di Eva, una pubblicista della Forrester Creations. È apparsa anche nella serie “sorella” The young and the restless, nel ruolo di Mac. E voi, avevate mai visto la bellissima moglie di Darin Brooks?