“Non l’ho mai conosciuto”, il cantante si lascia andare ad una confessione sulla sua vita privata: il drammatico racconto su suo padre

Una scalata verso il successo è quella che il cantante sta percorrendo collezionando successi unici! Dal suo primo esordio ad oggi è trascorso un po’ di tempo e possiamo dire che attualmente è sicuramente una delle voci moderne più ascoltate ed apprezzate.

Lo abbiamo visto qualche settimana fa sul palco dell’Ariston dove ha riscosso un grandioso successo. E qualche giorno fa invece seduto in poltrona negli studi Mediaset in compagnia di Silvia Toffanin. Ospite a Verissimo Sabato 19 Febbraio, il cantante si lascia andare ad alcune confessioni riguardo il suo privato, in particolare riguardo una sfera della sua vita, quella della sua infanzia e del drammatico racconto su suo padre.

Il cantante e il drammatico racconto su suo padre: “Non l’ho mai conosciuto”

Lo abbiamo amato nella sua esibizione sul palco dell’Ariston, dove Rkomi ha portato il suo brano ‘Insuperabile’. Rkomi è il suo nome d’arte, anagramma di Mirko Martorana, oggi una delle voci più apprezzate sul palcoscenico musicale. Il successo più grande lo sta conquistando proprio con la musica. Ospite a Verissimo, Sabato 19 Febbraio, il cantante ha parlato del suo passato, lasciandosi andare a qualche confessione del suo privato. In particolare, il drammatico racconto su suo padre: “Non l’ho mai conosciuto“- ha detto.

Nella sua famiglia ha sempre potuto contare sulla sua mamma, una figura importantissima e sempre presente e su suo fratello maggiore, che si è preso cura di lui facendo un po’ anche da figura paterna, che a Rkomi è venuta a mancare a partire dall’infanzia. Momenti sicuramente non facili quelli in cui è stato bambino, ma al suo fianco ha sempre potuto trovare il sostegno, il supporto ed un protettivo abbraccio della sua mamma. Quanto all’assenza della figura paterna nella sua vita, Rkomi dice:” Non ho mai conosciuto mio padre, non sono mai stato abituato a sentire questa presenza. – Di fatti, come lo stesso cantante fa sapere, la sua mamma e suo fratello maggiore hanno ben saputo ‘colmare’ quell’assenza.

“Solo verso i 18 anni ho sentito il bisogno di conoscerlo. Poi ho lasciato la scuola, sono andato a vivere da solo e mi sono lasciato distrarre da altre cose. Questa cosa è rimasta un po’ in un angolo“. Vorrebbe incontrarlo oggi, all’età di 27 anni?: “Non farò sicuramente nessun passo. Non c’è cattiveria dietro ma non ne sento il bisogno.”