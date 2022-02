Davvero indimenticabile nel cast di Non è la rai: cosa fa oggi? La sua vita è radicalmente cambiata lontano dai riflettori.

Per tutti gli amanti di Non è la rai, la giovanissima ragazza raffigurata nella foto in basso è davvero indimenticabile nel cast del famoso programma. Entrata a farvi parte nel corso della prima stagione, in men che non si dica è riuscita ad ottenere un’attenzione impressionante. E a diventare una delle sue colonne portanti.

Nel corso di queste lunghe settimane, come ricorderete, vi abbiamo riproposto la vita di diverse ragazze di Non è la Rai. Alcune, come abbiamo potuto constatare, sono diventati devi veri e proprio volti noti dello spettacolo italiano. Ed altri, invece, hanno scelto di abbandonare questo mondo per dedicarsi ad altro. Tra coloro che hanno fatto questa scelta ed hanno deciso di allontanarsi dal mondo della tv, vi è anche la protagonista di questo nostro articolo. In molti la ricorderanno ed altrettanto in molti sono curiosi di sapere che fine ha fatto oggi. Ebbene. Se siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Cristina Quaranta è indimenticabile nel cast di Non è la Rai: oggi la sua vita è cambiata

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei nel cast di Non è la Rai. D’altra parte, è davvero indimenticabile! Stiamo parlando proprio di lei: Cristina Quaranta! Entrata a far parte della trasmissione Mediaset dalla prima edizione e rimasta lì fino alla terza, la giovanissima ragazza è stata una delle sue protagoniste indiscusse. Ad oggi, però, la bella Quaranta non figura più come presenza fissa all’interno del mondo dello spettacolo. Ed è proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto. E come sia cambiata ad oggi la sua vita.

Forse non tutti lo sanno, ma Cristina Quaranta ha completamente cambiato vita. Una volta detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo, sembrerebbe l’ex di Non è la Rai ad oggi lavori presso un negozio di tendaggi. Insomma, un cambio di vita davvero incredibile.

Anche voi amavate la sua energia sul palco?