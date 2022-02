È nata Anastasia Priscilla: “benvenuta in questa pazza famiglia solare”, l’annuncio dell’ex protagonista di Temptation Island è dolcissimo.

“Benvenuta in questa pazza solare famiglia, già ti amiamo… e ti continuiamo a fissare. I nonni compresi ! Sono tutti impazziti in famiglia insomma!”. Non contiene la gioia l’amatissima ex protagonista di Temptation Island: ieri, 23 febbraio 2022, è nata la piccola Anastasia Priscilla!

Si tratta della seconda figlia per lei, diventata mamma per la prima volta nell’agosto del 2020 con l’arrivo del piccolo Leonardo. Una gioia immensa per la coppia, che ha ricevuto una valanga di auguri e messaggi di affetto da parte di amici e fan. Scopriamo i dettagli di questa bellissima notizia.

LEGGI ANCHE —->È incinta! L’attrice e il suo compagno pronti a diventare mamma e papà: una miriade di cuoricini per i futuri genitori

L’ex protagonista di Temptation Island è diventata mamma per la seconda volta: è nata Anastasia Priscilla, l’annuncio

Con un tenerissimo video condiviso su Instagram, Lara Zorzetto ha presentato a tutti la sua seconda figlia: Anastasia Priscilla è nata ieri, per la gioia di mamma e papà. Un arrivo che ha riempito il cuore di tutta la famiglia, impazzita per la piccola di casa. Che farà compagnia a Leonardo, il primo figlio di Lara e del suo compagno Mattia Monaci: i due sono legati da un anno e mezzo circa, più uniti che mai.

Lara si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione alla sesta edizione di Temptation Island, nel 2018: partecipò al docu reality di Canale 5 con l’ormai ex fidanzato Micheal De Giorgio. Un’esperienza non fortunata per la coppia, che al termine del programma ha concluso la relazione. Nel corso della trasmissione, Lara ha conquistato i telespettatori con la sua ironia e la sua determinazione nell’affrontare i problemi di coppia.

LEGGI ANCHE —->La cantante è diventata mamma per la prima volta: “E’ nata Alma Futura, anima gentile”

Ma tutto quello fa parte del passato, oggi nel cuore di Lara c’è spazio solo per Mattia e per la loro splendida famiglia. Non possiamo che unirci a tutti e mandare ai neo genitori i nostri migliori auguri di cuore. E benvenuta al mondo piccola Anastasia Priscilla!