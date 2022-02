Uomini e Donne Anticipazioni: lasciano lo studio insieme, è nato un nuovo amore nella trasmissione di Canale 5.

Colpi di scena a non finire a Uomini e Donne. Quello con la trasmissione di Maria De Filippi è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, appassionati alle vicende del trono più famoso della tv. E di coppie, in studio, ne sono nate davvero tantissime…anche nell’ultima registrazione!

Come sappiamo, il programma non è in onda in diretta e le puntate vengono registrate diversi giorni prima della messa in onda. E, proprio nel corso della registrazione di ieri, mercoledì 23 febbraio 2022, è nato una nuova coppia: due protagonisti della trasmissione hanno lasciato lo studio insieme, pronti a viversi la loro storia lontani dalle telecamere. Se non temete spoiler e siete curiosi di sapere di più, continuate a leggere!

Nasce una nuova coppia a Uomini e Donne: escono insieme dalla trasmissione, le anticipazioni

Quante coppie sono nate nello studio di Uomini e Donne? La risposta è innumerevoli: alcune storie hanno avuto vita breve, mentre altre proseguono a gonfie vele. Accadrà anche per la coppia nata nelle scorse ore?

Nella registrazione di Uomini e Donne tenutasi ieri, due protagonisti hanno lasciato lo studio insieme! Come riporta Uomini e Donne Classico e Over, è stato lui a proporre di uscire insieme. Di chi si tratta? Di Massimiliano e Nadia! I due hanno iniziato a frequentarsi da qualche settimana e, sin da subito, il feeling tra loro è stato forte. Un feeling cresciuto sempre di più, che ha fatto storcere più volte il naso a Gemma Galgani, che non ha mai nascosto il suo interesse per Massimiliano. Prima di iniziare la conoscenza con Nadia, infatti, il cavaliere era uscito con la dama torinese, per poi decidere di non proseguire. Un ‘rifiuto’ che Gemma non ha preso bene: come reagirà alla notizia dell’uscita di scena della coppia?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità in arrivo, sia per quanto riguarda il Trono Classico che il trono Over. Noi non vediamo l’ora, e voi?