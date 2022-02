Senza trucco e filtri: com’è Cecilia Rodriguez nella vita di tutti i giorni

Com’è Cecilia Rodriguez senza trucco e filtri? In questa foto l’argentina si mostra com’è nella vita di tutti i giorni: eccola.

Se dovessimo fare una classifica di tutte le donne più belle di Instagram, Cecilia Rodriguez occuperebbe i primi posti. Giovanissima e bellissima, la sorella minore di Belen vanta di un fascino davvero irresistibile. L’avete mai, però, senza trucco?

Con ben 4 milioni e mezzo di followers, Cecilia Rodriguez rientra tra le vere e proprie stelle di Instagram. Attivissima sui social, la splendida argentina è solita condividere ogni cosa col suo numeroso pubblico. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrato la nuova casa che, insieme ad Ignazio Moser, ha acquistato al centro di Milano. E che lei stessa non ha potuto fare a meno di rivelare ai suoi sostenitori. Ma non solo. Spulciando con attenzione il suo canale, siamo riusciti a rintracciare numerosissimi scatti. Alcuni non fanno altro che ribadire la sua bellezza in diversi eventi mondani. Altri, invece, hanno sottolineato il suo fascino tutto al naturale. A tal proposito, voi avete mai visto Cecilia senza trucco? Dando uno sguardo al suo canale, siamo riusciti a rintracciare uno scatto dove la Rodriguez si mostra non solo senza nemmeno un filo di make up, ma anche completamente priva di filtri. Volete vederla anche voi?

Cecilia Rodriguez senza trucco e filtri: al naturale è ancora più bella!

È la classica ragazza della porta accanto, Cecilia Rodriguez! Bellissima, ma soprattutto semplice e genuina, la splendida argentina sa sempre come lasciare senza parole i suoi sostenitori. L’ha fatto anche qualche tempo fa, quando in piena estate ha scelto di mostrarsi al suo pubblico completamente senza trucco e filtri. Siamo soliti conoscere Cecilia sempre ‘acchittata’, ma com’è nella vita di tutti i giorni? Inutile dirlo: sempre uno spettacolo!

Siamo andati a spulciare un po’ il suo canale Instagram ufficiale e siamo riusciti a rintracciare uno scatto come mamma l’ha fatta. Siete curiosi di vederla anche voi? Ci pensiamo subito! Vi anticipiamo: è bellissima!

Insomma, non c’è proprio nulla da dire: che sia nella vita di tutti i giorni o no, Cecilia Rodriguez è sempre favolosa. Quale sarà il suo segreto di bellezza?