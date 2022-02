Com’è la nuova casa di Cecilia ed Ignazio: spazi luminosi ed immensi, pazzesca!

Cecilia ed Ignazio sono pronti a trasferirsi nella loro nuova casa: il colore predominante scelto e quello spazio che tutti vorrebbero.

Sono pronti per questa nuova avventura, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Dopo essersi conosciuti nella casa del GF Vip nel 2018, i due piccioncini hanno iniziato una splendida storia d’amore. E da allora sono inseparabili.

Subito dopo aver ultimato la loro esperienza nella casa del GF Vip, Cecilia ed Ignazio sono andati a convivere, confermando quanto il loro amore fosse insuperabile. Oggi, a distanza di anni, la coppia è pronta a fare un grande passo: trasferirsi in una nuova casa! Sempre situato a Milano, il nido d’amore è ancora in fase di lavori. Nonostante questo, però, alcuni suoi ‘dettagli’ sono già visibili. Qualche giorno fa, infatti, Cecilia ha condiviso una serie di Instagram Stories che ci mostrano per intero la loro casa. A partire dagli spazi fino al colore predominante scelto, vi assicuriamo che è pazzesca! Ma non è affatto finita qui. Andata nella sua stanza da letto, la Rodriguez ha mostrato un ‘dettaglio’ davvero clamoroso! Ne siamo certi: tutte le donne la vorrebbero!

Cecilia ed Ignazio, com’è la loro nuova casa: spazi immensi

Manca ancora pochissimo e, finalmente, Cecilia ed Ignazio potranno andare ad abitare nella loro nuova casa. A tal proposito, avete visto com’è fatta? Qualche giorno fa, come detto precedentemente, l’argentina ne ha condiviso alcuni dettagli. Ed ha lasciato il suo pubblico completamente innamorato.

Provvista di spazi immensi e super luminosi, la casa di Cecilia ed Ignazio è davvero pazzesca! Al momento, ci sono ancora tantissime cose da definire ed ultimare, ma manca davvero poco.

Per il loro nido d’amore, Cecilia ed Ignazio hanno scelto un colore predominante. Stiamo parlando, infatti, di una tonalità decisamente molto chiare, che sembrerebbe andare nel beige. Soltanto la loro stanza da letto, a quanto pare, è leggermente più scura.

Una volta giunti nel soggiorno, si può accedere direttamente a questa immensa veranda. Completamente chiusa, ma circondata da un delizioso giardino, questo spazio è davvero incredibile.

Quello che tutte le donne vorrebbero

Non è affatto finita qui. C’è uno spazio che, senza alcun dubbio, tutte le donne vorrebbero. Stiamo parlando proprio della cabina armadio. Vi assicuriamo: è immensa! E Cecilia già si immagina a fare le sue prime sfilate.

In attesa di poterli vedere felici ed innamorati nel loro nido, auguriamo tanto bene alla coppia.