Uomini e Donne, gravidanza in arrivo? L’amatissima coppia potrebbe dare una grande notizia

Qualche settimana fa a Verissimo, la coppia nata a Uomini e Donne ha annunciato che una gravidanza potrebbe non essere così lontana.

Sono molte le coppie formatesi a Uomini e Donne che sono rimaste unite anche a distanza di anni costruendo una bellissima famiglia. Tra loro, ci sono due ex volti del dating show amatissimi ancora oggi che, in una recente intervista a Verissimo, hanno dichiarato di volere un bebè.

Insieme da 2019, già un anno fa avevano rivelato a Uomini e Donne Magazine di voler allargare la famiglia: “Il prossimo anno ci piacerebbe coronare questo sogno e diventare genitori”.

Intanto, sono andati a vivere insieme a Milano dove hanno avviato un’attività in comune creando un brand di accessori ed aprendo un negozio di abbigliamento. Ospite qualche settimana fa nel salotto di Verissimo, la coppia ha poi ammesso di essere ‘al lavoro’ per realizzare il sogno di un figlio.

Uomini e Donne, vogliono diventare genitori: la gravidanza per la coppia potrebbe essere vicina

Stiamo parlando dell’ex tronista Lorenzo Riccardi e di Claudia Dionigi, da lui scelta al posto dell’altra corteggiatrice Giulia Cavaglia. Nonostante i sei anni di differenza (lei 31, lui 25), l’unione tra i due procede a gonfie vele.

“Lei è una persona che mi ha cambiato tanto ma in meglio. Noi siamo cresciuti tanto anche lavorativamente, col tempo siamo diventati una cosa unica, condividiamo tanto.” E prosegue: “Io penso che lei sia la donna della mia vita, lei mi mette tranquillità e sicurezza una cosa che non ho mai provato con nessuna persona”, ha detto Lorenzo ai microfoni di Silvia Toffanin.

Nel corso dell’intervista, Claudia ha annunciato che lei e Lorenzo stanno provando a diventare genitori. Un passo importante, ma molto naturale per una coppia che si ama così tanto: “Io non vedo l’ora di diventare padre nonostante io abbia tantissima paura, però non vedo l’ora che lei diventi la madre dei miei figli”, ha detto Riccardi.

In bocca al lupo a questa meravigliosa coppia affinché il loro desiderio si realizzi presto!