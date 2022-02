Nella soap opera Beautiful interpreta Shauna, ma sapete chi è il marito dell’attrice? Sono meravigliosi insieme.

È stata una delle protagoniste assolute degli ultimi mesi di Beautiful. Il suo matrimonio a Las Vegas con Ridge Forrester ha creato grande scompiglio, generando la gelosia di Brooke. Parliamo di lei, Shauna Fulton, mamma di Flo, interpretata dalla bellissima Denise Richards.

La vita sentimentale di Shauna è piuttosto turbolenta, ma in tanti si saranno chiesti: sarà lo stesso per l’attrice che le presta il volto? In seguito vi raccontiamo tutti i dettagli!

È Shauna in Beautiful , ma sapete chi è il marito dell’attrice: eccoli insieme

Shauna è stata una grande protagonista di Beautiful nei mesi passati. Con la complicità dell’amica Quinn, ha fatto di tutto per conquistare il cuore di Ridge ed allontanarlo da Brooke. Un tentativo che, però, almeno al momento non sembra essere andato a buon fine. Nell’ultimo periodo, il personaggio è stato leggermente accantonato e ci toccherà attendere i nuovi sviluppi per scoprire se ci saranno nuove storyline a lei dedicate. Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più sull’attrice che veste i panni della Fulton e sulla sua vita privata.

Ebbene, Denise Richards si è sposata a Malibu nel 2018 con Aaron Phypers, a cui è felicemente legata. Si tratta del secondo matrimonio per l’attrice, che dal 2002 al 2006 + stata sposata con Charlie Sheen, da cui ha avuto due bambine. A fine giugno del 2011 ha adottato una bambina, Eloise Joni Richards.

La storia con Aaron prosegue a gonfissime vele e, in occasione di San Valentino, ha dedicato al marito parole dolcissime sui social: “Mio marito, il mio migliore amico, la mia metà”. Eccoli insieme, più belli che mai:

Eh si, una coppia davvero invidiabile. Li avevate mai visti insieme? E per quanto riguarda Beautiful, tenetevi pronti perché stanno per arrivare colpi di scena incredibili: tradimenti inaspettati che sconvolgeranno totalmente gli equilibri dei protagonisti, a partire proprio da Brooke e Ridge, che dovranno affrontare ostacoli che non immaginano neanche. Appuntamento tutti i giorni, su Canale 5, alle ore 13 e 40 circa!