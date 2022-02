Alberto Matano, avete mai visto i suoi genitori? Chi sono e che lavoro facevano

La sua professionalità lo ha reso uno dei giornalisti più apprezzati della tv italiana, scopriamo chi sono i genitori di Alberto Matano!

Tutti conosciamo Alberto Matano, conduttore de La Vita in diretta ed ex mezzobusto del TG1: con serietà, grabo e professionalità si è costruito una carriera eccellente e la sua vita privata è spesso oggetto di curiosità da parte dei fan. Ad esempio, avete visto i suoi genitori?

Originario di Catanzaro, dove è nato il 9 settembre del 1972, è da anni anche una presenza fissa a Ballando con le stelle, programma in cui riveste il ruolo di opinionista a bordocampo.

Molto seguito sui social, Matano è solito postare anche alcuni scatti non riguardanti la vita lavorativa: i follower hanno potuto così vedere i suoi familiari più stretti come ad esempio suo fratello e sua sorella, che vivono rispettivamente a Bruxelles e a Milano e con i quali c’è una somiglianza davvero straordinaria.

Durante il periodo natalizio, il volto de La Vita in diretta ha condiviso su Instagram una foto insieme ai suoi genitori: li avete visti?

I genitori di Alberto Matano: qual era il loro lavoro?

Mamma Marisa e papà Franco sono due figure importantissime nella vita del conduttore che appena può li raggiunge per trascorrere insieme momenti di relax e serenità come in occasione dello scorso Capodanno.

Il signor Franco è attualmente in pensione ma, in base a quanto si legge sul web, ha lavorato come biologo ed è un grande appassionato di musica e teatro. La signora Marisa Fagà, invece, fino al 1998 è stata una docente di Italiano e Storia presso l’Istituto Tecnico “B. Grimaldi” di Catanzaro. Nei primi anni Duemila è stata nominata Consigliera Regionale di Parità e referente del Gruppo di lavoro della Rete Nazionale delle Consigliere di parità.

La somiglianza di Alberto con la mamma e il papà è evidente, ma oltre a ciò, si nota immediatamente la gran classe che li accomuna, complimenti!