Non tutti immaginano che Robert Pattinson ha una casa anche in Italia: non è molto lontana dalla villa di un’altra star

Lo vedremo come Batman nel nuovo film di Matt Reeves, in uscita il 4 marzo: sapete dove si trova la casa in Italia di Robert Pattinson?

Ospite oggi 26 febbraio a Verissimo dove si è raccontato anche nei suoi aspetti più privati ai microfoni di Silvia Toffanin, Robert Pattinson è attualmente uno degli attori di Hollywood più acclamati.

A soli 35 anni vanta una carriera cinematografica costellata di successi mondiali, iniziata a teatro quando era molto giovane. Notato per il suo talento innegabile, la star londinese ha interpretato nel 2005 il personaggio Cedric Diggory nella saga di Harry Potter ed ha raggiunto fama mondiale col ruolo del vampiro Edward Cullen in Twilight.

Sebbene sembri impossibile per un attore, Robert ha ammesso a Verissimo di essere timido: “Quando avevo vent’anni sapevo che quello era il lavoro che avrei fatto per il resto della mia vita. Ero timido e lo sono ancora. Quando cammino per strada cerco di nascondermi perché mi imbarazzo a parlare con le persone“.

I suoi milioni di fan forse non sanno che, oltre a Londra e Los Angeles, Robert possiede una casa anche in Italia, scopriamo dove di preciso!

Non solo Londra e Los Angeles: ecco dove si trova la casa di Robert Pattinson in Italia

Fidanzatosi con la modella inglese Suki Waterhouse, negli ultimi anni l’attore è tornato a vivere nella capitale inglese, sua città natale, per vivere insieme alla sua compagna. Prima viveva a Los Angeles in una mega villa con l’ex fidanzata Kristen Stewart, attrice con cui ha condiviso il set di Twilight.

A Silvia Toffanin, Robert ha parlato anche del suo amore per l’Italia e, proprio nel Belpaese ha una casa: si tratta di una stupenda villa situata a Menaggio, sul Lago di Como.

Un luogo incantevole che ha fatto innamorare anche un’altra celebrità hollywoodiana: parliamo ovviamente dell’amatissimo George Clooney che, come tutti sanno, qui ha acquistato una villa diversi anni fa. Le dimore italiane dei due attori distano soltanto diciassette chilometri.

Andrete a vedere Robert al cinema nei panni di Batman?