Giulia Salemi e Stefania Orlando di nuovo insieme in tv dopo il GF Vip: dove le vedremo

Giulia Salemi e Stefania Orlando di nuovo insieme in tv dopo il GF Vip: dove vedremo le ex concorrenti del reality.

Sono state due tra le protagoniste assolute della passata edizione del GF Vip. Parliamo di Stefania Orlando e Giulia Salemi, che nella casa più spiata della tv hanno costruito un rapporto speciale. Un rapporto fatto di alti e bassi, ma, terminato il percorso nella casa, le due ex gieffine si sono ritrovate. E, per la gioia dei fan, si ritroveranno anche in tv.

Le due ex gieffini saranno infatti nel cast di un nuovo programma, che sta per partire su Canale Nove. Curiosi di scoprire tutti i dettagli di questa incredibile novità? Siete nel posto giusto!

LEGGI ANCHE —->Conosciamo bene Giulia Salemi, ma com’era prima di diventare famosa? Quasi irriconoscibile

Stefania Orlando e Giulia Salemi, nuova esperienza insieme in tv dopo il GF Vip

Una splendida notizia per i fan di Giulia Salemi e Stefania Orlando, che dopo l’esperienza nella casa più spiata della tv, potranno rivederle insieme. Dove? A Stand Up, la nuova trasmissione che andrà in onda su canale Nove dal 13 marzo e in anteprima su Discovery Plus dal 6 marzo. Le due ex concorrenti del Grande Fratello fanno parte dei 10 personaggi che si metteranno in gioco nello show, dove l’obiettivo è apprendere l’arte della stand up comedy.

Ma Giulia Salemi ritroverà anche un altro ex coinquilino della Casa, stavolta però al GF Vip 3: si tratta di Alessandro Cecchi Paone. Gli altri concorrenti sono: Filippo Magnini, Sara Simeoni, Jill Cooper, Awed, Tommaso Cassissa, Filippo Bisciglia e Giampiero Mughini. Nel programma, i vip saranno seguiti da mentori che dovranno insegnare loro l’arte del far ridere. Chi sono i comici insegnanti? Scintilla, Debora Villa, Antonio Ornano, Giuseppe Giacobazzi e Francesco De Carlo. Anche loro dovranno impegnarsi il più possibile per insegnare ai concorrenti i trucchi e le regole dell’arte della commedia.

LEGGI ANCHE —->Giulia Salemi, magnifico annuncio: “Eccoci qua con questa nuova esperienza”

Noi non vediamo l’ora di vedere i concorrenti in questa nuova veste e, soprattutto, di ridere con loro! Appuntamento a marzo per la prima edizione di Stand Up! Lo seguirete?