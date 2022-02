“Non sei più tu”, scoppia una discussione accesissima nella casa del GF Vip; cosa è successo nelle ultime ore.

Mancano 15 giorni alla fine di questa edizione del GF Vip e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Lo scopriremo il 14 marzo, ma, nel frattempo, non mancano le discussioni nella casa più famosa della tv.

Poche ore fa, in sauna, c’è stato un battibecco decisamente acceso. “Non sei più tu”, è l’accusa che la gieffina rivolge al coinquilino, ma lui non è affatto d’accordo. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, discussione accesa tra Sophie ed Alessandro: “Ti vedo che sei diverso”

“Ti vedo che sei diverso, ti conosco. Lo vedo da come mi guardi, da come mi parli, da come ti comporti.” Queste la parole di Sophie Codegoni, che, negli ultimi giorni, ha notato qualcosa di strano nel suo fidanzato Alessandro Basciano. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, il concorrente si comporta in modo diverso rispetto agli scorsi mesi, mostrandosi più freddo nei suoi confronti. Alessandro non è assolutamente d’accordo: “Non puoi mettere in dubbio i miei sentimenti“. Basciano sottolinea che i dubbi della sua fidanzata possono essere dovuti ad un momento di stanchezza, legittimo dopo ben sei mesi.

Sophie, però, sottolinea come Alessandro non sia affettuoso nei suoi confronti durante la giornata e non faccia mai il primo passo per abbracciarla o coccolarla. Il fidanzato, però, sembra essere proprio dell’opinione contraria, sottolineando come, se fosse per lui, starebbe tutto il giorno attaccato a lei. Le incomprensioni tra la coppia sembrano tantissime, ma Alessandro invita Sophie a tornare ad essere uniti e a darsi la carica che serve per godersi gli ultimi giorni in casa.

Riusciranno i “Basciagoni” a ritrovare la serenità in questa fase finale della loro esperienza in casa? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi. A voi piacciono insieme?