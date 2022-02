GF Vip, Jessica mette in guardia Antonio Medugno? La frase contro Nathaly Caldonazzo non è passata inosservata

GF Vip, Jessica mette in guardia Antonio Medugno da Nathaly? La frase non sfugge: “Ha un’influenza negativa”.

Nelle ultime settimane in casa le discussioni sono state molto forti. In particolare quella nata tra Nathaly Caldonazzo e Jessica ha colpito i telespettatori. Tutto era partito da Sophie e Lulù, per dei fiocchi di latte che la principessa aveva mangiato e non condiviso.

Ma subito dopo si è allargata ed è esploso un confronto acceso. Già nei giorni precedenti la tensione era forte, ma adesso, sembrerebbe che fra le due concorrenti, parliamo di Nathaly e Jessica, i rapporti siano del tutto spezzati. Qualche girono fa, la principessa più grande parlando con Antonio Medugno sembrerebbe aver cercato di fargli aprire gli occhi sulla Caldonazzo. Il giovane concorrente ha allacciato un bel rapporto con l’attrice.

GF Vip, Jessica mette in guardia Antonio Medugno da Nathaly? La frase è esplicita

Tra Jessica Selassiè e Nathaly Caldonazzo i rapporti sono del tutto spezzati. Se all’inizio, quando l’attrice è entrata, avevano stretto una bella amicizia, adesso non è più così. L’ultima forte discussione ha messo in evidenza quanto le due concorrenti siano ormai lontane.

Jessica ha accusato Nathaly di nascondere il cibo, come qualcuno in casa aveva riferito e l’attrice ha ribattuto il colpo. Ha poi utilizzato delle frasi inappropriate e fuori contesto in quel momento, dicendo che aveva urlato in puntata come se fosse al mercato, che mangiava per dieci persone, che andava dietro ad un uomo che non la calcolava. Frasi che a molti non sono piaciute. Negli ultimi giorni, Jessica parlando con Antonio, gli ha spiegato che Nathaly ha un’influenza negativa sulle persone.

Mentre erano in salone, ha detto: “L’influenza di Nathaly nei tuoi confronti la vediamo negativa, nel senso una persona che muove pedine. Prima era con Delia, ala spingeva. Tu hai carattere ma anche te sei fragile. Sei buono, gentile, sei stato letto come fragile, anche da noi. Ci sono cascata anche io” e Antonio ha risposto: “La nostra amicizia è nata da me, io chiedevo in lei la forza“. La principessa ha poi aggiunto: “Quando arriva il pranzo, tu non sei nel gruppo con lei della spesa, ma arriva e dice ‘cosa facciamo’, ti mette le catene, il guinzaglio”.

Il discorso è proseguito, sembrerebbe che Jessica abbia una visione opposta rispetto a quella di Antonio su Nathaly Caldonazzo.