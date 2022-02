La casa di Elisabetta Canalis a Los Angeles vi lascerà tutti senza fiato: i preziosi dettagli la rendono davvero bellissima, guardate un po’

Bellezza che il tempo non abbandona, Elisabetta Canalis è sicuramente una delle donne più belle al mondo. Comincia come velina la sua scalata verso il successo. Era il 99 quando ha esordito per la prima volta sul piccolo schermo.

La vita dell’ex velina, modella, attrice e conduttrice televisiva non è contornata solo di successi in ambito lavorativo perché nel 2014 corona il suo sogno d’amore con l’uomo della sua vita, Brian Perri ed in California costruisce la propria famiglia con la sua dolce metà e la piccola e bellissima Skyler Eva.

Insieme al suo compagno ed alla loro bambina, Elisabetta Canalis è più che felice. Il loro nido d’amore? Un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Avete mai visto la casa di Elisabetta Canalis? La bellissima dimora dell’ex velina si trova a Los Angeles ed è davvero da sogno: vi lascerà senza fiato!

Vedere la casa di Elisabetta Canalis vi lascerà senza parole

Una villa a due piani circondata all’esterno dal verde degli alberi e dei prati. Il nido d’amore di casa Perri-Canalis è davvero da sogno. Lo si può vedere dai piccoli dettagli desumibili dagli scatti che la stessa Elisabetta Canalis posta su Instagram in cui appare bellissima nella sua casa da sogno.

Un arredamento dallo stile minimal ma chic, Elisabetta Canalis ha pensato proprio alla cura di tutti i dettagli della sua bellissima casa. Dalla cucina, alla zona notte, gli ambienti di casa sono luminosi, caldi ed accoglienti. Una cucina moderna dai colori chiari che rende immediatamente gli ambienti più ampi e luminosi. Il parquet sul pavimento pensa a riscaldare invece gli ambienti ed a rendere il tutto più chic ed elegante.

Un’ampia cucina che come vediamo si trova al secondo piano dell’immensa villa apre anche ad un’area relax, in cui la bellissima showgirl può dedicarsi alla cura di se stessa con un buon allenamento fitness ed a trascorrere del tempo con la sua amabile famiglia.

In bagno vige un total white dallo stile un po’ demodé, la vasca da bagno contribuisce a dare un tocco di design davvero di classe.

Ma ciò che più cattura l’attenzione, è sicuramente lo spazio esterno della casa. Un ampio spazio immerso nel verde ed una enorme piscina. Arredamento esterno in vimini, gonfiabili ed è subito estate! In California avere la piscina non è un ‘optional’ perché come ben sappiamo le alte temperature portano gli abitanti a necessitare di una piacevole rinfrescata.

E voi cosa ne pensate? Non trovate sia una casa da sogno?