Amici, scoppia in lacrime: il suo sfogo è da brividi, cos’è successo

Amici l’allievo non regge più la tensione e cede così ad un duro sfogo e scoppia in lacrime, cosa è successo? Scopriamolo insieme

Nel quotidiano di Venerdì 25 Febbraio, gli allievi della scuola di Amici sono stati sottoposti ad una sfida ad eliminazione. La decisione era stata presa dai maestri Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano.

Tuttavia, gli animi fra gli allievi cominciano a scaldarsi. Non tutti la prendono bene soprattutto sapendo che è a rischio la loro permanenza all’interno della scuola. Gli allievi non possono farci nulla e quindi nonostante il loro essere contrariati, vengono ugualmente chiamati ad esibirsi e sottoporsi alla prova. Terminate le esibizioni e quindi le sfide, la tensione sale perché si pensa che qualcuno a quel punto debba definitivamente abbandonare tutto. Ma i maestri decidono invece di non eliminare nessuno. Lo sfogo dei ragazzi però non tarda a farsi sentire, complice la forte tensione del momento l’allievo della scuola di Amici cede ad un momento di tristezza e scoppia in lacrime.

LEGGI ANCHE >> Maria De Filippi: “Vengo perennemente sgridata”, cosa è successo

Amici, durissimo sfogo: l’allievo scoppia in lacrime, cosa è successo

La sfida ad eliminazione getta gli allievi nello sconforto più totale. A poco tempo ormai dal grande giorno, la speranza di tutti è quella di giungere al serale, per cui venire a conoscenza di una prova ad eliminazione, non allenta sicuramente le tensioni. Uno degli studenti, Crytical non regge la tensione e scoppia in lacrime. Prima di scoprire il verdetto dei maestri, gli allievi tornano in casetta in attesa di scoprire ‘il loro destino all’interno della scuola’.

LEGGI ANCHE >> Can Yaman, la mamma e quel retroscena da brividi: non tutti lo sanno

LEGGI ANCHE >> GF VIP, scoppia in lacrime e vuole uscire dalla casa: “Non ce la faccio più”

L’allievo della scuola di Amici però non ci sta e scoppia in lacrime cedendo così ad un duro e terribile sfogo. Il ragazzo anche durante la prova provava profonda tristezza, per cui la preoccupazione di mandare all’aria quanto fino a quel momento aveva sacrificato era molta. “Per fare ciò che faccio ho passato una vita a dormire negli autobus, nelle stazioni, sulle panchine, negli aerei. Ma che significa ‘vengo qui e perdo tempo’, ma dove? Penso a tutti i soldi che ho fatto spendere ai miei genitori, sono anni che non vado a compleanni per fare ciò che faccio. Non mi si può dire che perdo tempo”. Fortunatamente però, nessuno degli allievi però dopo l’esibizione lascia la scuola.