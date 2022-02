Maria De Filippi: “Vengo perennemente sgridata”, cosa è successo

“Vengo perennemente sgridata”: Maria De Filippi lo fa sapere in diretta Tv a ‘Che Tempo Che Fa’, cosa è successo? Scopriamolo insieme!

Regina indiscussa della televisione italiana, Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e più apprezzate. Il suo esordio televisivo risale a molti anni fa, e da allora la sua carriera nel mondo dello spettacolo è stata un crescendo. Durante la diretta di ‘Che Tempo Che Fa‘, la conduttrice fa sapere: “Vengo perennemente sgridata“, cosa è successo? Scopriamolo!

Una coppia ormai longeva, quella formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. I due stanno insieme da molti anni e sono una coppia molto unita. In diretta da Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, nella puntata andata in onda ieri 27 Febbraio, era in collegamento Maurizio Costanzo. L’occasione era lieta per festeggiare i 40 anni del noto programma condotto da Maurizio Costanzo, il Maurizio Costanzo Show. Durante il collegamento, interviene a dare il suo saluto anche Maria De Filippi. Ripercorrendo i momenti salienti ed importanti della carriera del conduttore, si apre un simpatico battibecco tra marito e moglie. Al che, la Maria De Filippi esclama: “Vengo perennemente sgridata”. Cosa è successo? Scopriamolo insieme!

Maria De Filippi: “Vengo perennemente sgridata”, siparietto simpaticissimo

Insieme da 27 anni, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie nate proprio dietro le quinte della televisione italiana. A ‘Che Tempo Che Fa‘, Maurizio Costanzo fa sapere: “Cercavo una donna con cui morire, e l’ho trovata”, riferendosi proprio alla sua dolce metà. Si percepisce quando la coppia sia molto unita, e quanto il conduttore tenga profondamente al legame instaurato con Maria De Filippi.

Tuttavia, non manca qualche simpatico battibecco fra i due. Uno di questi è avvenuto proprio durante il collegamento a ‘Che Tempo Che Fa’.

La conduttrice fa notare che il marito non è sempre attento a tutte le cose che la riguardano, così Maurizio Costanzo interviene smentendo quanto detto, e Maria De Filippi risponde a tono: “Vedi Fabio, vengo perennemente sgridata. Questa sera è pubblica questa cosa. Chi è il capo tra noi? Il capo è sempre Maurizio”. Maurizio Costanzo però, anche in questa occasione coglie subito l’opportunità di elogiare la propria compagna dopo aver visto insieme un filmato in cui si ripercorrevano le tappe importanti della carriera della conduttrice. Piccoli screzi che insomma non ledono all’unità ed alla complicità della coppia.