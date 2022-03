Dove abita Robert Pattinson: un particolare che in pochi conoscono sulla sua vita privata

Dove abita Robert Pattinson: un particolare che in pochi conoscono sulla vita privata dell’attore.

Mancano pochissimi giorni all’uscita del nuovo film di Batman, diretto da Matt Reeves, disponibile al cinema dal 4 marzo 2022. Nei panni dell’uomo pipistrello ci sarà lui, Robert Pattinson, l’attore diventato famoso grazie al ruolo di Edward Cullen nella saga di Twilight. In attesa di vederlo in azione nei panni di Batman, scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla sua vita privata. Ad esempio, sapete dove abita?

A questo proposito, c’è un retroscena che non tutti conoscono e che vi sorprenderà. Oltre all’appartamento di Londra, la sua città natale, Robert si divide tra altre parti del mondo… Scopriamo i dettagli!

LEGGI ANCHE —->Kristen Stewart e Robert Pattinson, la storia d’amore sul set e nella realtà: ma perchè si sono lasciati?

Robert Pattinson, sapete dove abita il famoso attore? Un particolare vi lascerà di stucco

Robert Pattinson è nato e cresciuto a Londra, nel quartiere di Barnes. Ed è proprio a Londra che negli ultimi anni è tornato a vivere con la sua compagna, la modella Suki Waterhouse: è nell’appartamento londinese che i due hanno trascorso il lockdown. In passato, però, dati i suoi numerosi impegni al cinema, l’attore ha vissuto anche a Los Angeles, in una villa super lussuosa: lì abitava con Kristen Stewart, la sua ex, conosciuta proprio sul set di Twilight e, dopo la fine della loro relazione, l’abitazione è stata messa in vendita. La vera sorpresa, però, è un’altra e vi lascerà davvero senza parole.

Robert Pattinson ha una casa in Italia! Ebbene sì, il famoso attore possiede una meravigliosa villa a Menaggio, nella frazione di Loveno, sul Lago di Como, proprio a pochi km dalla villa di George Clooney. L’ennesima conferma che il Lago di Como è una delle mete italiane più apprezzate al mondo, anche dalle celebrità. Cosa sappiamo dell’incantevole dimora con vista di Pattinson? Si tratta di una villa a due piani e, all’interno dell’immensa proprietà, ci sono piscine, campi da tennis e un enorme giardino.

LEGGI ANCHE —->Avete mai visto dove abita Milly Carlucci? Casa da sogno: resterete senza fiato

Un vero e proprio angolo di paradiso immerso nel verde e nel relax, dove poter staccare la spina dai numerosi impegni lavorativi. Ora non ci resta che attendere l’uscita di The Batman: noi non vediamo l’ora, e voi?