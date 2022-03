GF Vip, Lulù contro la sorella Jessica: “So perché lo fa”, l’accusa è pesante; cosa è successo dopo la puntata di ieri.

Una puntata super accesa, quella del GF Vip andata in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è successo di tutto, a partire dalla doppia eliminazione di Nathaly Caldonazzo e, a sorpresa, Alessandro Basciano. Ma non sono mancate le belle emozioni, come quelle che ci ha regalato Jessica Selassié durante la sua linea della vita. Le sue parole, però, non sono piaciute proprio a tutti.

Nonostante nel corso della puntata si sia fortemente commossa, questa mattina Lulù ha avuto qualcosa da ridire su alcune dichiarazioni della sorella maggiore. A tal punto da rivolgerle un’accusa piuttosto dura. Scopriamo di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE —->GF Vip, Soleil conquista la scena con piume e treccine: quanto costa il mini dress

GF Vip, Lulù accusa la sorella Jessica: cosa è successo dopo la puntata

“Lei dà la colpa così alla gente, non si fa mi dispiace. Mamma sarà rimasta delusa, siamo sempre state accanto a lei, le abbiamo dato consigli.” Queste le parole che, questa mattina, Lulù ha rivolto a Miriana Trevisan, commentando la linea della vita di Jessica. Secondo Lulù, la sorella avrebbe esagerato nel suo racconto, facendo ricadere la “colpa” sulle sorelle di alcune sue sofferenze passate: Jessica ha infatti rivelato di essersi sentita a volte giudicata dalle sorelle. “Si è avvertito in un altro modo, di una ragazza che vedeva le sorelle migliori… In dei momenti può succedere…”, le spiega Miriana, ma Lulù ha un’altra teoria: “No io conoscendola lo so perché lo fa. C’è un motivo, vuole arrivare in un punto e mi dispiace questo.”

Proprio così: secondo Lulù, quella di Jessica sarebbe una tattica per arrivare il più avanti possibile nel gioco e, quindi, anche alla vittoria. “Chiunque arriva di voi due siete sempre sorelle”, ha concluso Miriana.

LEGGI ANCHE —->GF Vip, cosa faceva Davide Silvestri prima del successo in televisione: non ha iniziato come attore

Anche con Manila Nazzaro, in cucina, Lulù aggiunge: “Sono delusa da quello che ha detto, la gente capisce male e io non voglio“. “È una sua fragilità, non un’accusa”, replica l’ex Miss Italia. E voi, da che parte state?