GF Vip, Soleil riceve un aereo da un ex concorrente: il messaggio è molto chiaro

Sorpresa per Soleil Sorge che ieri prima della puntata ha ricevuto un aereo: il messaggio arriva proprio dall’ex concorrente.

L’ultimo mese non è stato affatto facile per Soleil Sorge che ha dovuto fare i conti con la fine dell”amicizia artistica’ con Alex Belli, gli scontri con Manila Nazzaro e la delusione per il mancato posto in finale in favore di Delia Duran.

Leggi anche—–>>>GF Vip, Soleil conquista la scena con piume e treccine: quanto costa il mini dress

Come se non bastasse, Katia Ricciarelli è stata eliminata al televoto la settimana scorsa e questa uscita è stata un duro colpo per l’influencer dal momento che le due sono state sempre molto vicine in questi mesi.

C’è anche un’altra persona con cui la Sorge stava iniziando ad instaurare un bel feeling, necessariamente interrotto dalla prematura uscita del concorrente in questione. Parliamo di Gianluca Costantino, ultimo entrato in ordine di tempo insieme ad Antonio Medugno.

Proprio Gianluca è il mittente dell’aereo, vediamo qual era il suo messaggio e come ha reagito l’italo americana.

Gianluca manda un aereo a Soleil: la reazione della concorrente

La scritta recata dal velivolo recitava: “Every cloud has a silver lining”. Resasi conto di essere la destinataria del regalo, Soleil ha anche capito dalle iniziali della firma che a mandarlo era Costantino.

Leggi anche—–>>>GF Vip, continuano i dissapori tra Soleil e Miriana: “Tu ce l’hai con me”, è scontro

Non solo: ha riconosciuto anche la frase che lei e Kabir avevano spiegato al personal trainer napoletano: “Ogni nuvola ha una linea d’argento”. Dopo l’interesse palesato da parte del giovane, al vedere l’aereo Sophie e Alessandro Basciano hanno iniziato a scherzare sul dolce pensiero da parte di Gianluca.

La Sorge ha però ribadito che tra loro esiste solo una bella amicizia e che Gianluca è stato di grande aiuto per lei nello spronarla e incoraggiarla. “Vedete amore ovunque, come il bambino di Sesto Senso che vede i morti ovunque, voi vedete amore ovunque. Non è così e basta”.

Leggi anche——>>>GF Vip, Soleil Sorge: la frase su Alex Belli lascia senza parole

Secondo voi i due resteranno solo amici o nascerà qualcosa in più dopo la fine del programma?