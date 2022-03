Riuscite a riconoscere questa dolce bambina? Oggi è amatissima, si parla solo di lei negli ultimi mesi.

Guardate bene questa bambina: riconoscete il suo dolcissimo sguardo? Oggi ha 27 anni ed è uno dei personaggi più amati del momento. Il pubblico è innamorato della sua dolcezza e delle sue fragilità.

Avete capito di chi si tratta? Vi diamo un indizio: al momento è rinchiusa nella casa più famosa della televisione! Ecco di chi si tratta.

Qui era solo una bambina, oggi è amatissima dal pubblico: l’avete riconosciuta?

Nella foto che vi mostriamo è solo una bambina, dai lunghi capelli ricci e lo sguardo vispo e curioso. Oggi è diventata una donna fantastica, che sta conquistando il pubblico giorno dopo giorno. È una delle protagoniste assolute dell’edizione attualmente in onda del GF Vip, che terminerà lunedì 14 marzo. L’avete riconosciuta?

Si tratta di Jessica Selassié, la più grande delle tre principesse di Etiopia. Proprio nel corso della puntata di ieri, la concorrente ha ripercorso alcuni dei momenti salienti della sua vita, raccontandosi durante la linea della vita. È proprio in quel momento che sullo schermo sono state mostrate diverse immagini di Jessica da bambina. E, già da piccola, la Selassié era dolcissima. Come abbiamo detto, Jessica è una delle concorrenti più amate di questa edizione: il suo “fandom” è davvero grandissimo ed è pronto a portare la principessa in finale. Riusciranno a farla salire sul gradino più alto del podio?

Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire chi vincerà l’edizione più lunga della storia del reality show. Voi per chi fate il tifo?

La lite tra Lulù e Jessica

La linea della vita di Jessica, però, ha causato anche una lite tra sorelle. Lulù, infatti, non ha gradito alcune parole della sorella maggiore, che, seconde lei, avrebbe esagerato nel dire di essersi sentita giudicata dalle sorelle in passato. Secondo Lulù, l’obiettivo di Jessica è arrivare in finale ed è per questo che ha utilizzato questa “tattica”. Un’accusa decisamente dura, quella di Lulù. Riusciranno le due sorelle a chiarire?