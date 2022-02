GF Vip, cosa faceva Davide Silvestri prima del successo in televisione: non ha iniziato come attore

Sapete cosa faceva Davide Silvestri prima del successo in televisione? Il concorrente del GF Vip non ha iniziato come attore.

Davide Silvestri è un concorrente del Grande Fratello Vip. Il percorso all’interno della casa è iniziato a settembre. A dicembre, quando è stata annunciato il prolungamento, ha deciso di proseguire e restare.

Sicuramente è tra i papabili vincitori, molti telespettatori vorrebbero che proprio lui vincesse questa sesta edizione. Ovviamente c’è una grande divisione, ognuno ha il suo preferito pronto per portarlo alla vittoria. Davide è un grande artista e in questi mesi ha avuto modo di dimostrarlo nei vari spettacoli organizzati, nei monologhi che gli sono stati affidati, ha inoltre un forte umorismo e con le sue gag fa divertire tutti. Il successo in televisione è arrivato quando ha intrapreso la carriera di attore.

Ha debuttato nella soap opera Vivere, interpretando Marco Falcon. In questi anni, però, si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Prima ancora, prima di arrivare nella famosa soap opera, sapete come faceva? Ha iniziato proprio così.

GF Vip, Davide Silvestri: sapete cosa faceva prima del successo in televisione come attore?

Tra i papabili vincitori del GF Vip c’è Davide Silvestri. Si è trovato qualche settimana fa in nomination per la scelta del primo candidato finalista, ma non c’è stato il salto per lui. Ad arrivare dritta in finale è stata Delia Duran.

Ci sono ancora tre posti per la finalissima e i fan dell’attore ci sperano sempre. In questi mesi Davide ha avuto modo di mostrare la sua arte e le sue doti attoriali, nonostante negli ultimi anni si sia allontanato dal mondo dello spettacolo. Come attore il successo è arrivato quando è stato scelto nel cast della soap opera Vivere per interpretare Marco Falcon. Ma prima ancora, sapete come ha avuto inizio la sua carriera?

Da quanto si legge sul web, Silvestri ha iniziato in modo molto diverso. Ha cominciato come modello da giovanissimo e ha lavorato anche in campo pubblicitario. Si dedica poi alla recitazione iniziando la carriera di attore all’età di 17 anni. Aveva appena 18 anni quando è entrato a far part del cast di Vivere.