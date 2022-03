Vanessa Incontrada, pessima notizia per l’attrice: l’amara scoperta

Dopo la scorsa punta di “Fosca Innocenti”, l’attrice Vanessa Incontrada si è trovata a fare i conti con una notizia non proprio gradita.

Attualmente stiamo vedendo Vanessa Incontrada nei panni di Fosca Innocenti nell’omonima serie tv di Canale 5 in onda dallo scorso 11 febbraio. La carriera della bella attrice italo catalana si arricchisce così di un altro personaggio e di un’altra storia appassionante come tutte quelle che ha interpretato finora.

Inizialmente, le vicende del vicequestore di Arezzo a capo di una squadra di donne che indagano su vari casi irrisolti e segretamente innamorata di Cosimo (Francesco Arca) avevano conquistato il pubblico e tutto sembrava andare per il meglio, ma ecco che c’è stato un ‘imprevisto’.

Venerdì 25 febbraio, data dell’ultima puntata andata in onda, i risultati ottenuti in termini di ascolti non sono stati poi così esaltanti come accaduto in precedenza: 3.198.000 spettatori con uno share del 15.7% (contro i 3.919.000 spettatori e uno share del 18.9% della prima puntata).

Vanessa Incontrada, imprevisto per l’attrice: cos’è successo

Il dato curioso è che venerdì sera, Fosca Innocenti non ha dovuto nemmeno scontarsi con una nuova puntata de Il cantante mascherato di Milly Carlucci. Ricorderete infatti che lo show di Rai 1 è stato sospeso a causa della delicata vicenda tra Russia e Ucraina.

In sostituzione è stata trasmessa una replica dell’amatissima fiction con Luca Zingaretti Il Commissario Montalbano, che ha ottenuto un risultato comunque niente male: 2.813.000 spettatori con il 13.8% di share.

Nella stessa serata, N.C.I.S. su Rai2 è stato seguito da 1.202.000 spettatori (5.1%) mentre N.C.I.S. Hawai’i da 762.000 spettatori (3.7%). Transporter 3 è stato visto invece 1.189.000 spettatori (5.4%). Speciale Tg3, in onda sul terzo canale Rai, ha avuto 986.000 spettatori (4.5%). Quarto Grado su Rete4 ha raggiunto 1.491.000 spettatori (8.8%). Su La7 Propaganda Live è stato visto da 850.000 spettatori (5.2%). Tv8 con 4 Ristoranti ha raggiunto i 349.000 spettatori (1.8%). Fratelli di Crozza sul Nove ha registrato 1.097.000 spettatori (4.8%).

Resta da vedere come andrà la puntata finale di Fosca Innocenti, in programma venerdì 4 marzo: voi la guarderete?