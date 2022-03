Torna in studio a Uomini e Donne, ma per lei arriva una bruttissima notizia; le anticipazioni delle prossime puntate.

Continuano le avventure del trono più famoso della tv. Quello con Uomini e Donne è diventato ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che seguono con passione le vicende sentimentali dei protagonisti. E, a questo proposito, c’è un’importantissima novità che riguarda il trono Classico.

Come tutti sanno, le puntate della trasmissione non sono in diretta, ma vengono trasmesse diversi giorni dopo la registrazione. Proprio oggi, martedì 1 marzo, si è tenuta un’altra registrazione del programma, dove è avvenuta una cosa che lascerà di stucco i fan del programma.

Uomini e Donne, un’amatissima protagonista torna in studio: le anticipazioni dell’ultima registrazione

I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai. E, anche nella registrazione avvenuta oggi, 1 marzo 2022, è successo di tutto. In particolare per quanto riguarda il trono Classico, dove ci sarà un colpo di scena clamoroso. Sapete cosa accadrà nel trono di Matteo Ranieri?

Come riportato da Uomini e Donne Classico e Over, Federica Aversano tornerà in studio dopo diverse puntate in cui non è apparsa, ma per lei ci sarà un’amara sorpresa: Matteo confesserà di non averla pensata particolarmente nei giorni in cui non si sono visti. E non è tutto: alla fine, il tronista deciderà di eliminarla! Secondo quanto si legge dalle anticipazioni, la corteggiatrice era quasi in lacrime, addolorata dalla decisione di Matteo. A quanto pare, però, il tronista avrà le idee un bel po’ confuse e, dopo un po’ di chiacchiere in studio con Maria De Filippi e opinionisti, deciderà di raggiungere Federica fuori. I due chiariranno o è davvero finita la loro frequentazione?

Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire cosa accadrà nei dettagli e, soprattutto, se Matteo deciderà di continuare il suo percorso sul trono e di tenere in studio Federica. Anche a detta del suo “collega” Luca, il comportamento del tronista è difficile da interpretare.