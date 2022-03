L’ultima puntata andata in onda Martedì 1 Marzo ha spiazzato davvero tutti, ma ci sarà Lea-un nuovo giorno 2? Cosa sappiamo in merito.

Un finale di stagione più spiazzante di questo non potevamo affatto chiederlo! A distanza di qualche giorno da quello de L’amica geniale, che ci ha regalato un grosso colpo di scena tra Elena e Nino, questo di Lea-un nuovo giorno è stato altrettanto incredibile e ricco di colpi di scena.

Da qualche ora si è conclusa la prima stagione di Lea-Un nuovo giorno, eppure i suoi telespettatori non vedono l’ora di sapere quale sarà il futuro della fiction. Sin dalla sua prima puntata, infatti, la miniserie televisiva ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante ed ha saputo tenere incollati milioni e milioni di telespettatori, ma cosa accadrà adesso? Sono davvero tantissime, infatti, le persone che si chiedono se ci sarà o meno Lea-un nuovo giorno 2. Anche voi volete saperlo? Cerchiamo di capire tutto quello che abbiamo scoperto in queste ultime ore.

Lea-un nuovo giorno 2 ci sarà? Cosa è emerso dopo il finale di stagione

Dopo il finale di stagione scorso che ci è stato regalato qualche ora fa, il numerosissimo pubblico di Lea-un nuovo giorno non vede l’ora di sapere se ci sarà o meno la seconda stagione? Il successo, come prevedibile, c’è stato. L’ultima puntata, come al solito, ha regalato un finale molto aperto. E i suoi telespettatori non vedono l’ora di sapere se ci Lea-un nuovo giorno 2. Ebbene. Scopriamo tutto quello che abbiamo saputo.

Seppure siano trascorse pochissime ore dal finale di stagione di Lea-un nuovo giorno, nessuno si è espresso in merito ad una seconda stagione. Certo, gli ascolti sono stati superlativi sin da subito. Fino a questo momento, però, nessuno ha proferito parola sul suo prosieguo. Non l’ha fatto nemmeno Anna Valle nel corso di una sua recentissima intervista a Fanpage. In merito ad un ipotetico continuo, infatti, l’attrice ha detto: “Non amo tantissimo fare dei seguiti, li ho fatti solo laddove pensavo che avessero un senso. Lea, in effetti, avrebbe le potenzialità e non lo escludo del tutto”. Insomma, parola che fanno decisamente ben sperare.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Lea nuovamente?