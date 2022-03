Lorella Cuccarini, il ‘tenero’ retroscena che la lega a Maria De Filippi: non tutti lo sanno

Non tutti conoscono questo ‘tenero’ retroscena che lega Lorella Cuccarini a Maria De Filippi: l’avreste mai immaginato? Incredibile.

È una delle attuali professoresse di canto di Amici, Lorella Cuccarini. Entrata a far parte del talent di Maria De Filippi nel corso della scorsa edizione, l’amatissima conduttrice si è dimostrata una delle colonne portanti del corpo docenti.

Parlare dell’immensa carriera di Lorella Cuccarini è davvero impossibile. Entrata a far parte di questo mondo quando era davvero giovanissima senza nemmeno aver ultimato il suo percorso di studi, la simpatica romana ha saputo cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Ed ancora adesso, dopo anni dal suo esordio, continua ad essere un volto amatissimo. E l’ingresso nel cast di Amici ha aumentato ancora di più il suo incredibile seguito. Dapprima come insegnante di ballo al fianco di Veronica Peparini ed Alessandra Celentano, Lorella attualmente è accanto a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. E con i suoi incredibili giudici ed assegnazioni è tra i prof più amati di tutta la storia di Amici. A proposito, sapete che cosa ha raccontato Lorella Cuccarini su Maria De Filippi? Un retroscena davvero ‘tenerissimo’ che non tutti conoscono.

Lorella Cuccarini, incredibile retroscena su Maria De Filippi: le sue parole

Prima di prendere parte al cast di Amici, Lorella Cuccarini era stato il volto de La Vita in diretta al fianco di Alberto Matano, ma sappiamo benissimo che questa non è stata affatto un’esperienza positiva per lei. La scuola di Maria De Filippi, invece, non soltanto ha rappresentato una vera e propria rinascita, ma anche una sorta di rivincita. Ed è per questo che l’amatissima conduttrice non smetterà mai di essere grata alla padrona di casa del talent. È proprio lei che, diversi mesi fa, la Cuccarini ha dedicato delle parole da brividi, svelando un ‘tenero’ retroscena. E non è stata l’unica ad averlo fatto! Recentemente, anche Luciana Littizzetto ha svelato un inedito retroscena sulla regina di Mediaset.

“Penso però che il pubblico debba sempre sapere la verità e su questo io non mi tiro mai indietro”, ha iniziato a raccontare Lorella Cuccarini in questa lettera virtuale. Spiegando che la chiamata di queen Mery è arrivata dopo un anno in cui lei si sentiva tanto stanca, ma soprattutto sfiduciata da un ambiente che, dopo 35 anni, non riusciva più a riconoscere. “Mi hai spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte. E mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla”, ha detto ancora.

Conoscevate questo retroscena?