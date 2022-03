GF Vip, Lulù si fa male per un gesto involontario di Soleil: “Sta uscendo il sangue, giovedì non posso essere in puntata”

Durante un balletto in piscina, Lulù Selassié è stata colpita per sbaglio da Soleil: la principessa si è fatta male ed è scoppiata a piangere.

Panico per Lulù ieri pomeriggio nella casa del GF Vip: le concorrenti stavano facendo un balletto e Soleil per sbaglio l’ha colpita col gomito. La principessa teme di non poter partecipare alla puntata di giovedì sera.

Come accade spesso, le Vippone si sono scatenate a ballare a bordo piscina e, nell’euforia del momento, involontariamente Soleil Sorge ha alzato il braccio colpendo Lulù.

La 23enne è stata costretta ad allontanarsi per andare in bagno a guardarsi nello specchio. Sentendola piangere e lamentarsi, Jessica l’ha seguita e le ha chiesto se le uscisse il sangue. “Tranquilla bagnati, io vado a cercare il ghiaccio”, le ha detto.

Proprio con la sorella, Lulù ha avuto recentemente da ridire per quanto da lei raccontato nella sua “Linea della vita” e non le ha risparmiato qualche critica anche con altri coinquilini.

Ancora prima, tra le due c’era stata un forte discussione a causa del posto per dormire: insomma, anche l’alleanza tra le Selassié sembra inizi a vacillare ora che il gioco sta per volgere al termine.

Lulù si fa male e va in panico: “Giovedì non vengo!”

Mentre si guardava allo specchio per capire l’entità dell’urto, Lulù è andata in crisi ed ha iniziato a piangere. Con tutta probabilità, si è trattato di una piccola ferita al labbro che ha provocato la fuoriuscita di un po’ di sangue.

“Mi sono fatta male ragazza molto, sì mi ha colpita. Aiutami Jessy. Io giovedì non posso essere in puntata. Non hai capito, non posso esserci, no giovedì non vengo, giovedì non potrò venire. Non posso stare in puntata, no non posso! Aiuto, non posso venire giovedì, non posso Jessy, ho il labbro gigante. Jessica no guarda non so cosa fare qui. Mi sta uscendo anche il sangue dalla bocca e dal dente. Prendi il ghiaccio sì portamelo”, ha detto disperata.

Sicuramente la ragazza dev’essersi spaventata più del dovuto perché lì per lì ha pensato che il danno fosse di entità maggiore. Per fortuna, sembra proprio che per lei non ci sia il rischio di non partecipare alla prossima puntata visto che non ha riportato nessun danno grave.

E voi, siete pronti per giovedì? Chi sarà il più salvato al televoto secondo voi?