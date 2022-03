“Ho un nuovo lavoro”: lascerà il mondo della televisione

L’abbiamo vista spesso in vari programmi, ma ora ha cambiato vita: in un’intervista su FQ Magazine, spiega che lascerà la televisione.

Si è fatta conoscere dal pubblico per la sua indole forte e senza peli sulla lingua: per oltre 15 anni è stata una presenza assidua in tanti programmi tv e anche sui social è sempre stata molto seguita.

Stiamo parlando di Karina Cascella, famosa opinionista e influencer che, dopo aver svolto da giovanissima i lavori più diversi, è approdata in tv partecipando insieme al fidanzato di allora al programma Vero Amore.

Avendo notato il suo temperamento deciso, la De Filippi la volle come opinionista di Uomini e Donne e da allora per la bella aversana si sono aperte le porte di vari salotti televisivi.

Per anni è stata un volto fisso dei programmi di Barbara D’Urso, ma col cambiamento di registro di Pomeriggio Cinque avvenuto a settembre scorso, anche per Karina le cose sono cambiate. Vediamo cosa ha raccontato della sua nuova vita.

Karina Cascella, “Può capitare che non abbiano più bisogno di te”: l’opinionista lascerà la televisione

Un cambiamento che la Cascella ha accettato con molta serenità spiegando di essere perfettamente consapevole che la tv non dà garanzie: “Non ho nessun pensiero negativo su quanto successo – si legge nell’intervista a FQ – Chi bazzica da un po’ di tempo nel mondo della televisione sa che non c’è niente di sicuro. Può capitare che a un certo punto non abbiano più bisogno di te, sono abituata a questo genere di cambiamenti e credo che in televisione siano abbastanza normali, soprattutto se si parla di un programma come Pomeriggio 5 che ha una vita molto lunga”.

Karina non esclude comunque un ritorno nei salotti tv, ma per ora i suoi obiettivi sono altri: insieme al fidanzato ha infatti aperto un ristorante di carne argentina a Bergamo. Qui lei si occupa della gestione del locale, dalle prenotazioni all’accoglienza e non nega che, ogni tanto, si diverte anche a collaborare in cucina.

“Se pensi che puoi vivere tutta la vita con Instagram, è una stronzata. Se pensi che puoi vivere per tutta la vita con le ospitate in televisione da Barbara d’Urso, è una ca****a. O ragioni prima, oppure può succedere che tanti opinionisti siano senza soldi o senza un’idea lavorativa. Io non ho mai vissuto con Instagram o la tv”, ha spiegato.

Congratulazioni alla Cascella per la sua nuova attività!