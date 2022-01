Dopo il suo esordio in tv, Lorella Cuccarini ne è diventata la regina indiscussa: sapete qual è il suo titolo di studio? Non tutti lo immaginano.

È tra le protagoniste indiscusse di Amici, Lorella Cuccarini. Entrata a far parte del cast del talent nel corso della scorsa edizione, l’amatissima conduttrice ha saputo facilmente distinguersi da tutti. Sempre pronta a dare giudizi sui suoi alunni e mai incline a tirarsi indietro, la splendida Cuccarini si è dimostrata la carta vincente del programma.

Passare in rassegna tutta la carriera di Lorella Cuccarini, diciamoci la verità, è davvero impossibile! Entrata a far parte del mondo dello spettacolo quando era davvero giovanissima, la romana ha saputo costruirsi un curriculum davvero impressionante. Cantante, conduttrice, ballerina ed attrice: insomma, è davvero immensa! Se, però, vi chiedessimo se siete a conoscenza del suo titolo di studio, ci sapreste dare una risposta? Siamo certi che, seppure sia amatissima, non tutti sono a conoscenza di questo piccolo ‘dettaglio’ della sua vita. Pronti a scoprire ogni cosa insieme a noi? Ci pensiamo subito!

Qual è il titolo di studio di Lorella Cuccarini? Non tutti lo immaginano

Aveva soltanto 20 anni quando Lorella Cuccarini, fortemente voluta da Pippo Baudo, iniziava la sua straordinaria carriera televisiva. Da quel momento, tutto è storia. E l’attuale professoressa di canto di Amici è tra i volti più amati del piccolo schermo nostrano. Siete curiosi, però, di sapere quale sia il suo titolo di studio? Siamo certi che non tutti ne sono a conoscenza e, soprattutto, che tutti lo immaginano. Pronti a scoprire ogni cosa?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il conseguimento del diploma da parte di Lorella Cuccarini sia avvenuto ben 28 anni fa. Quando, a quanto pare, la splendida conduttrice ed amatissima ballerina aveva già dato vita ad una parte corposa della sua carriera televisiva. Si legge, infatti, che abbia ottenuto il diploma nel 1994 in lingue. Un retroscena davvero pazzesco, vero? Senza alcun dubbio, si! E, siamo certi, che non tutti ne erano a conoscenza.

Vi piace Lorella Cuccarini come professoressa di Amici? A noi si, tantissimo!