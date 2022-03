Avete mai visto Federica Nargi senza trucco? Lo scatto completamente al naturale fa boom di likes: è davvero incantevole!

È tra le veline più amate di Striscia la Notizia, Federica Nargi. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo proprio grazie al famoso tg satirico, la splendida romana è tra i volti più apprezzati dal pubblico italiano.

Seppure poco presente sul piccolo nostrano, Federica Nargi è un volto davvero amatissimo. E, sia chiaro, non ce lo conferma soltanto il fatto che la sua recentissima esperienza nello studio di Tale e Quale Show ha ricevuto un clamore pazzesco, ma anche perché il suo seguito social è davvero clamoroso. Con un profilo Instagram che conta quasi 4 milioni di followers, la compagna di Alessandro Matri sa sempre come lasciarli completamente senza parole. È proprio qui che, infatti, Federica ama condividere ogni cosa col suo pubblico. E che, soprattutto, si lascia andare a degli scatti davvero incantevoli. Uno tra i tanti? Semplice: una foto senza trucco. Recentemente, vi abbiamo mostrato la bella Noemi e la Rodriguez senza alcun tipo di abbellimento estetico, avete mai visto l’ex velina? Seppure la Nargi sia semplicissima, siamo sempre abituati a vederla truccata, ma com’è al naturale? Ebbene. Ci pensiamo noi a dirvelo!

Federica Nargi senza trucco: lo scatto al naturale fa boom di likes

Dando un’occhiata approfondita al suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare tantissimi scatti, ciascuno diverso tra loro. Oltre ad incantevoli foto che la ritraggono a lavoro o insieme alla sua straordinaria famiglia, Federica Nargi ha anche condiviso una foto che ce la mostra completamente senza trucco. A tal proposito, voi l’avete mai vista?

Nel corso della sue partecipazioni in tv, abbiamo sempre visto Federica Nargi con un ‘trucco e parrucco’ studiato apposta per lei. Siete curiosi, però, di vederla completamente al naturale? Ebbene. Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, lo scatto ha fatto un vero e proprio boom di likes. Ed ammirando la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Siete pronti a vederla? Eccola qui:

Che sia truccata o no, non c’è affatto nulla da dire, Federica Nargi è davvero splendida. E non siamo affatto i soli a dirlo. In men che non si dica, lo scatto ha fatto un boom di likes davvero pazzesco.