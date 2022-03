Tom Felton è Draco in Harry Potter: dove abbiamo visto l’attore

Tom Felton è la star di Harry Potter, nella saga ha interpretato Draco Malfoy: ma dove l’abbiamo visto? Ecco i film in cui l’attore ha recitato.

Tom Felton è un attore britannico amato in tutto il mondo. Classe 1987, è entrato a far parte del mondo del cinema molto presto. Era solo un bambino quando ha iniziato a recitare, anche al fianco di importanti attori come Jodie Foster.

La fama internazionale è arrivata quando ha recitato nella saga di Harry Potter nel ruolo di Draco Malfoy. Diventa il rivale del protagonista, Harry Potter, e viene confermato fino all’ultimo capitolo. Dal suo profilo instagram seguito da milioni di follower, è ben evidente il fatto che l’attore è molto legato a questa saga. Ancora oggi, a distanza di anni, sono diversi i post che pubblica al riguardo. I fan sono molto contenti di questo legame, perchè Harry Potter resterà per sempre nel cuore di tutti. Grazie a questa saga ha ottenuto fama e popolarità, ma ricordate dove l’abbiamo visto in questi anni?

Tom Felton è stato Draco in Harry Potter: dove abbiamo visto l’attore in questi anni

Harry Potter ha donato a Tom Felton e a tutti gli attori del cast fama e popolarità. La saga che ha avuto un successo planetario ha fatto sì che, questo, si riversasse ovviamente anche sui protagonisti.

Felton è un attore britannico che ha iniziato a recitare fin da quando era piccolo. Ancora prima di entrare nel cast della saga era già apparso in ben due film: per caso, sapete in quali? L’attore ha recitato nel 1997 ne I Rubacchioni, mentre due anni dopo l’abbiamo visto nel film di successo Anna and The King, dove ha recitato con Jodie Foster e Chow Yun-fat.

Nel 2001 arriva il successo grazie al ruolo di Draco Malfoy in Harry Potter. Ha vestito i panni del rivale del protagonista fino all’ultimo capitolo. Ma dove abbiamo visto Tom Felton in questi anni?

L’attore ha recitato anche in: In Viaggio con una rock star, L’alba del pianeta delle scimmie, The Apparition, In Secret, La ragazza del dipinto, Risorto, A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia, Stratton-Forze speciali, La battaglia dimenticata, Guida per babysitter a caccia di mostri. In televisione è apparso in: Bugs-Le spie senza volto, Labyrinth,Murder in the First, The Flash, Origini e ovviamente in Harry Potter 20 anniversario-Ritorno ad Hogwarts. A quanto pare, Felton ha vestito tantissimi personaggi diversi.