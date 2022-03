Immagini da pelle d’oca a La dottoressa Pimple Popper, cos’è successo a Noelle? È stata la prima volta in assoluto, i dettagli.

Nel corso di queste lunghe settimane, vi abbiamo raccontato le storie di alcuni pazienti della dottoressa Pimple Popper che hanno voluto rivolgersi a lei per via di alcuni problemi che aveva la loro pelle. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato di John, ma anche di Anthony. Avete seguito, però, la storia di Noelle?

Fino ad adesso, vi abbiamo raccontato alcuni dei pazienti che hanno scelto di rivolgersi a Sandra Lee per protuberanza, escrescenze, brufoli o punti neri. Con Noelle, invece, assistiamo a qualcosa completamente di innovativo, di cui fino ad ora non avevamo mai avuto notizia. La giovanissima ragazza, infatti, ha raccontato di voler chiedere aiuto alla dermatologa per via delle sue orecchie. Sin dalla sua adolescenza, Noelle ha avuto l’abitudine di allargare i buchi ai suoi lobi, ma adesso era arrivata a delle dimensioni decisamente eccessive. “Mi sono sentita attratta da questa pratica perché mi distingueva dalla massa”, ha raccontato. Scopriamo insieme cos’è successo.

La dottoressa Pimple Popper, la storia di Noelle: che dramma!

A partire dall’età di 15 anni, come raccontato dalla diretta interessata, Noelle ha iniziato a svolgere una pratica piuttosto insolita: allargare i buchi dei suoi lobi! Divenuta una donna matura e consapevole di non poter andare più avanti così, la donna ha chiesto aiuto alla dottoressa Pimple Popper. “Non posso più vivere così. Se la dottoressa mi aiutasse, mi darà la possibilità di portare i capelli come più mi piacciono”, ha raccontato alle telecamere del programma.

Seppure sia un intervento del tutto insolito per i telespettatori de La dottoressa Pimple Popper, in realtà non lo era affatto per la dermatologa. E, in men che non si dica, ha proceduto con l’operazione. Certo, l’intervento non è stato affatto facile, ma il risultato ottenuto è stato davvero pazzesco.

Da come potete vedere, la differenza tra le orecchie di Noelle prima e dopo ci sono e sono visibili a tutti. “Emozione fortissima. Sono molto felice”, ha detto Noelle appena visto il risultato.