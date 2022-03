“Mamma e babbo sono al settimo cielo!”: fiocco rosa in casa del campione

La dolce attesa è terminata: grande gioia in queste ore in casa del campione che tutti amiamo e della sua bellissima compagna.

Con un tenerissimo post su Instagram, la coppia formata dal campione e dalla splendida modella ha annunciato la nascita della loro bebè. La notizia ha scatenato una pioggia di like e auguri anche da parte di personaggi noti.

Sono diventati genitori di una femminuccia che hanno scelto di chiamare Giulietta, come si legge nella didascalia alla foto pubblicata. Un tenerissimo scatto in bianco e nero che ritrae il piedino della bimba arrivata ad ingrandire la famiglia.

Un amore nato tre anni e mezzo fa da una bella amicizia: lo sportivo e la modella si conoscevano infatti già da tempo, poi la notizia della gravidanza giunta circa sette mesi fa. A parte quel momento, per il resto la famosa coppia ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo su altri dettagli e vivere i mesi d’attesa con molta discrezione.

Scopriamo allora chi sono i due neogenitori: li conosciamo benissimo!

“Benvenuta Giulietta!”: grande gioia in casa del campione e della modella

La neomamma e il neopapà sono Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: l’amore tra loro sarebbe nato sulle piste dove, durante il Motomondiale, lei era un’ombrellina.

In quel periodo Francesca studiava Giurisprudenza e nel 2014 l’avevamo vista a Chiambretti Supermarket su Italia 1, Nel 2020 ha anche calcato il palcoscenico dell’Ariston al Festival di Sanremo.

Valentino Rossi non ha certo bisogno di presentazioni: nato a Tavullia nel 1979, l’ex pilota di MotoGP è stato per ben 9 volte campione del mondo ed ha avuto diverse storie con donne dello spettacolo.

Dopo varie relazioni, tra cui quella con l’attrice Martina Stella e la modella Linda Morselli, ha finalmente trovato la donna giusta in Francesca che l’ha reso padre per la prima volta. “Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice. Poi è una bambina, avrei preferito un maschio, ma almeno non la metterò sulla moto…“, aveva rivelato Rossi.

Una notizia che riempie di felicità anche il cuore dei fan; tantissimi auguri a tutta la famiglia!