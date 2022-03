GF Vip, “Ho sentito cose pessime…”: Miriana Trevisan accusa le Selassié

Dopo le polemiche scoppiate durante e dopo la puntata, Miriana riferisce a Davide e Manila qualcosa di non molto chiaro sulle Selassié.

In questa sesta edizione del GF Vip, Jessica e Lulù Selassié sono state spesso protagoniste di discussioni nella casa e ora che la finale si avvicina, anche tra loro il loro rapporto non sembra più solido come un tempo.

Per quanto riguarda gli altri coinquilini, invece, l’ultimo litigio ha visti protagonisti Davide e Lulù tra i quali nell’ultima puntata andata in onda, è scoppiato un vero putiferio.

Terminata la diretta su Canale 5, il clima è rimasto tesissimo in casa: anche Manila ha discusso animatamente con le principesse non avendo tollerato la frase di Jessica che sostiene di voler arrivare in finale insieme alla sorella perché avrebbero bisogno di soldi. Secondo l’ex Miss Italia, tutti i concorrenti hanno le loro esigenze e nessuno può stabilire chi ha bisogno di quei soldi e chi no.

Ieri mattina, poi, Miriana ha confidato qualcosa alla Nazzaro e a Davide con i quali si trovava in giardino. In verità, non si comprende benissimo ciò che la Trevisan abbia voluto dire, tanto che anche i due coinquilini l’hanno rimproverata. Vediamo cosa è accaduto.

Miriana contro le Selassié: “Se hanno ripreso…”

Da quel che si riesce a intuire, pare che Miriana abbia sentito Jessica e Lulù pronunciare una frase poco carina su di lei. “Ma se l’hanno ripresa questa cosa…sto dicendo a voi, mi sto sfogando. Ho detto: ‘Allora cavoli, se è così è un peccato. Non è che non voglio dire, voglio sperare che non sia così. Intanto dentro di me sto dicendo: ‘Se questa cosa esce pubblicamente, io cosa devo dire?”, ha detto Miriana.

Davide e Manila però l’hanno rimproverata dicendole di non parlare se non vuole essere chiara. Silvestri le ha poi chiesto: “Ma è così grave?”. “No, è che cade tutto. Tutta la mia idea. Allora non bisogna più pretendere niente”, ha risposto l’ex ragazza di Non è la Rai.

Non resta che attendere lunedì per scoprire se riusciremo a capirne di più, ma secondo voi cosa avranno detto le due sorelle contro Miriana?